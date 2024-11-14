Раскрыт секрет тёмного вещества в Челябинском метеорите

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) раскрыли механизм превращения светлого вещества в тёмное в составе Челябинского метеорита. Исследование, результаты которого представлены на сайте университета, проливает свет на процессы формирования и разрушения подобных космических тел.

Фото: NASA is licensed under public domain

Челябинский метеорит относится к группе обыкновенных хондритов — это самое распространённое вещество в Солнечной системе, более 85% космических объектов, достигающих Земли, имеют такой состав. Изучение подобных тел важно, так как в будущем нашей планете может потребоваться защита от подобных "гостей".

Учёные отмечают уникальный состав метеорита: он включает области светлой, тёмной и смешанной литологий. В ходе экспериментов над фрагментами метеорита специалисты подвергали их ударному воздействию, нагревали и облучали ионами аргона. Эти опыты позволили установить, что тёмные вкрапления образовались из светлых под воздействием конкретных процессов.

Главным фактором трансформации, по мнению исследователей, стал мощный удар — предположительно, при столкновении астероидов. Этот удар вызвал полное переплавление и перекристаллизацию вещества, что и привело к появлению тёмных вкраплений.

Уточнения

Челябинск — метеорит, упавший на земную поверхность 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида, что сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области.

