Неизвестную гробницу Древнего царства обнаружили рядом с пирамидой Хеопса

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Экспедиция Института востоковедения Российской академии наук (РАН) обнаружила около египетских пирамид ранее неизвестную гробницу возрастом примерно 4000 лет, сообщает ТАСС. Скальная гробница находится в 300 метрах от пирамиды Хеопса, в восточной части некрополя Гизы.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Через небольшое расчищенное отверстие учёные увидели внутри остатки расписного деревянного саркофага, сосуды и другие артефакты. На стенах гробницы сохранились надписи, рельефные изображения владельца гробницы и его супруги за жертвенным столом, а также высеченные в скале статуи в полный рост.

Предварительно гробницу датируют эпохой Древнего царства, периодом V династии фараонов (приблизительно 2504-2347 гг. до н. э.). Археологи планируют полностью открыть вход в погребальную камеру.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.



Пирами́да Хео́пса (араб. هرم خوفو), Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: её возраст оценивается примерно в 4500 лет.

