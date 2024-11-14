Неизвестную гробницу Древнего царства обнаружили рядом с пирамидой Хеопса

Экспедиция Института востоковедения Российской академии наук (РАН) обнаружила около египетских пирамид ранее неизвестную гробницу возрастом примерно 4000 лет, сообщает ТАСС. Скальная гробница находится в 300 метрах от пирамиды Хеопса, в восточной части некрополя Гизы.
Через небольшое расчищенное отверстие учёные увидели внутри остатки расписного деревянного саркофага, сосуды и другие артефакты. На стенах гробницы сохранились надписи, рельефные изображения владельца гробницы и его супруги за жертвенным столом, а также высеченные в скале статуи в полный рост.
Предварительно гробницу датируют эпохой Древнего царства, периодом V династии фараонов (приблизительно 2504-2347 гг. до н. э.). Археологи планируют полностью открыть вход в погребальную камеру.
Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.
Пирами́да Хео́пса (араб. هرم خوفو), Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: её возраст оценивается примерно в 4500 лет.
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