Чёрная дыра создаёт уникальные объекты в центре Галактики

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономами обнаружено, что черная дыра в центре Млечного Пути деформирует и объединяет звёзды в необычные объекты. Сверхмассивная чёрная дыра нашей Галактики, известная как Стрелец A* (Sgr A*), окружена звёздами, пылью и другими космическими объектами, сжатие которых создает невообразимо плотный "звёздный мегаполис".

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Однако некоторые звезды, приблизившись слишком близко к черной дыре, сталкиваются друг с другом, образуя новые объекты, которые сохраняют свойства газа и звезд одновременно.

На данный момент выявлены шесть таких объектов (обозначены как G1-G6), вращающихся вокруг Sgr A* с периодом от 100 до 1000 лет. По мере приближения к чёрной дыре они деформируются, но сохраняют свои структуры, что говорит об их звёздной природе, несмотря на продолговатую форму и массивность, превышающую массу Земли в несколько раз.

Считается, что эти необычные объекты — результат слияния двойных звезд под мощной гравитацией чёрной дыры, из-за чего они излучают газ и пыль.

Исследователи с обсерватории WM Keck на Гавайях, анализируя центр галактики, обнаружили, что большинство этих объектов большую часть времени выглядят как компактные облака газа, но при приближении к черной дыре их структуры становятся вытянутыми. Каждый объект G следует уникальной орбитальной траектории, что позволяет предположить, что они появились в результате отдельных событий слияния двойных звезд, происходивших миллионы лет назад.

Авторы исследования считают, что количество таких объектов в центре галактики соответствует проценту двойных звезд в данной области. Исследование G-объектов продолжается, и вскоре могут быть открыты новые звёзды, подвергшиеся такому воздействию.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

