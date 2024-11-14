Разгадана тайна гулов с глубин: ученые нашли новый вулкан

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Загадочные сейсмические гулы, распространившиеся по всему миру, вероятно, были вызваны редким геологическим явлением — громом магматического резервуара глубоко под Индийским океаном. Эти звуки, похожие на гул, появились за несколько месяцев до того, как у берегов острова Майотта в Индийском океане образовался новый подводный вулкан.

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Новое исследование подробно описывает процесс, при котором магма из резервуара глубиной около 35 км под океанским дном мигрировала вверх через земную кору и достигла дна, где сформировала вулкан. Этот процесс продолжался около года, и теперь исследователи могут проследить его этапы, показав, как за столь короткое время магма проделала путь из верхней мантии Земли на морское дно.

Событие началось в мае 2018 года, когда сейсмические станции по всему миру зафиксировали серию землетрясений рядом с Майоттой. Одним из самых сильных стало землетрясение магнитудой 5,9 — крупнейшее, когда-либо зарегистрированное в этом регионе. Позже, в ноябре того же года, стали поступать данные о странных сейсмических гулах, распространявшихся по планете. Некоторые из этих звуков длились до 40 минут, привлекая внимание ученых.

Исследования французской океанографической миссии показали, что рядом с островом Майотта родился подводный вулкан высотой 0,8 км и длиной около 5 км. Предполагается, что гулы могут быть связаны с движением магмы и деформацией магматической камеры. Из-за этого Майотта осела на несколько сантиметров и сместилась на несколько дюймов.

В процессе изучения исследователи смогли выделить две ключевые фазы. На первой магма двигалась по диагонали из магматического резервуара шириной 15 км и вышла на морское дно, вызвав подводное извержение. На второй фазе магма вытекала на дно океана, пока резервуар не опустел. Это вызвало опускание Майотты на 20 см и образование трещин в породах над резервуаром, что и стало причиной сейсмических звуков.

По подсчетам исследователей, из резервуара вытекло примерно 1,5 кубических км магмы, что образовало массивный подводный вулкан. Несмотря на его формирование, землетрясения в регионе могут продолжаться.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

