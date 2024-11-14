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Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня

Наука

Новая эпоха в истории Земли — чибанский геологический период, продлившийся от 770 000 до 126 000 лет назад, была выделена благодаря слоям осадочных пород, найденным на склоне скалы в префектуре Тиба в Японии. Международный союз геологических наук недавно ратифицировал это название, подчеркнув важность данного периода, когда на планете произошла последняя инверсия магнитного поля, известная как инверсия Брюнес-Матуяма.

Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Инверсия магнитных полюсов Земли — редкое событие, оставляющее следы в породах по всему миру. Отложения в Тибе, возможно, содержат самую детализированную запись этой инверсии, представляя особую ценность для научного сообщества. Изучение этого геологического феномена остается актуальным, ведь магнитные полюса продолжают смещаться и сегодня, хотя природа этих перемещений еще не до конца изучена.

Научные работы последних лет неоднозначно оценивают продолжительность инверсии Брюнес-Матуяма. Например, данные осадочных пород из Италии указывают, что процесс занял всего несколько десятилетий, в то время как анализ потоков лавы с Гавайев предполагает, что он мог продолжаться до 22 000 лет. Исследования осадочных пород Чибы, обладающих уникальной степенью сохранности и точности, дают надежду на разрешение этих разногласий.

Информация, скрытая в геологических слоях, помогает восстановить историю планеты и раскрыть механизмы природных изменений. Детальное изучение инверсии магнитного поля дает возможность лучше понять, как происходят полярные смещения, что особенно важно сегодня, когда полюса продолжают изменять свое положение.

Уточнения

Магни́тный по́люс — условная точка на земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к поверхности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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