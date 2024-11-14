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Могут ли сны раскрыть ваши скрытые желания

3:09
Наука

Каждому знакомо чувство неловкости, возникающее после пробуждения от сна, в котором случилось появиться на важном мероприятии без одежды. Такие сны могут вызывать недоумение, заставляя задуматься, не скрывается ли за ними более глубокий смысл. Некоторые источники утверждают, что сновидения могут отражать стресс или чувство неуверенности, однако учёные утверждают, что эти образы не раскрывают секреты нашей психики.

Могут ли сны раскрыть ваши скрытые желания
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Психолог и исследователь сновидений из Гарвардской медицинской школы Дейрдре Барретт отмечает, что, вопреки популярному мнению, сны не содержат зашифрованных символов.

"Нет исследований, подтверждающих, что сны представляют собой тайные коды", — говорит Барретт.

Толкователи сновидений не могут дать точный ответ на вопрос, что именно означает тот или иной образ.

Тем не менее, люди всегда искали скрытый смысл в сновидениях: еще в древности месопотамцы и египтяне полагали, что сны являются посланиями богов, а греки и римляне использовали их для предсказаний. Однако настоящую популярность идея тайного символизма обрела с работами Зигмунда Фрейда, считавшего, что сны отражают подавленные желания.

Наука о сновидениях с тех пор продвинулась вперед, и сейчас считается, что сны представляют собой скорее отражение дневных мыслей, а не мистический код. Сновидения часто включают в себя те же переживания, страхи и заботы, которые волнуют нас днем.

"Во снах мы продолжаем думать о наших страхах, социальной жизни и близких", — объясняет Барретт.

Исследователь Уильям Домхофф из Калифорнийского университета в Санта-Крузе добавляет, что в большинстве случаев сны выглядят как правдоподобные истории из повседневной жизни, а не фантастические сценарии. Исключение составляют лишь редкие случаи, когда сновидения принимают действительно необычные формы.

Хотя мозг продолжает функционировать во время сна, его активность значительно меняется. Одни области становятся активнее, другие подавляются. Например, зрительная кора усиливает работу, создавая яркие образы, а префронтальная кора, отвечающая за рациональное мышление, подавляется. Это способствует созданию необычных и нелогичных сюжетов, но некоторые психологи считают, что даже такие сюжеты полезны для анализа.

Психолог и психоаналитик, Карл Штукенберг, из Университета Ксавьера в Цинциннати, не считает, что сны обязательно несут глубокие символы, но использует их для работы с пациентами и студентами. Сны позволяют взглянуть на восприятие окружающей реальности, пусть и в искаженной форме.

Хотя сновидения не являются кодом к сокровенным мыслям, они помогают лучше понять, как человек воспринимает окружающий мир. И в этом, как отметил Барретт, Фрейд был, вероятно, прав.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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