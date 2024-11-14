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Археологи раскрыли, как древние майя добывали соль

2:14
Наука

Археологи из Университета штата Луизиана и Техасского университета в Тайлере провели исследование на самой ранней известной соляной шахте майя на юге Белиза.

Археологи раскрыли, как древние майя добывали соль
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Раскопки возглавила Хизер МакКиллоп профессор из Университета штата Луизиана, которая в 2004 году впервые обнаружила здесь хорошо сохранившиеся деревянные постройки, погруженные под морское дно, а также связанные с ними артефакты, включая древнее деревянное весло майя.

За годы исследований команда нашла 70 подводных объектов и более 4000 деревянных столбов, очерчивающих контуры зданий древних майя.

Находки включают "соляные кухни", где кипятили морскую воду, а также жилища работников и другие хозяйственные постройки.

В 2023 году команда вернулась к раскопкам на участке Джей-йи-Нах. Здесь не было характерных для других соляных заводов разбитых керамических изделий, что вызвало у археологов вопросы.

Были найдены лишь несколько кусочков керамики. МакКиллоп вспомнила, что подобные предметы находили ранее на соседнем острове Уайлд-Кей, и предложила провести более детальное исследование Джей-йи-Нах.

После раскопок МакКиллоп изучила найденные артефакты, заметив, что они сильно отличаются от материалов с других близлежащих мест.

Радиоуглеродный анализ показал, что постройки Джей-йи-Нах относятся к раннему классическому периоду (250-600 гг. н. э.), что делает его более древним, чем остальные обнаруженные поселения.

Джей-йи-Нах развивался как самостоятельное местное предприятие, которое не имело связей с торговыми сетями, появившимися позже, в поздний классический период (650-800 гг. н. э.), когда вырос спрос на соль, востребованную во внутренних районах империи.

Исследования на острове Уайлд-Кей также обнаружили множество костей рыб, что указывает на возможное использование соли для засолки рыбы.

Уточнения

Бели́з (англ. Belize [bɛˈliːz]) — государство в Центральной Америке. До июня 1973 года носил название Брита́нский Гондура́с, граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой.
 

Ма́йя цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.Применялась иероглифическая система письма, в большей части расшифрованная. Сохранились многочисленные надписи на памятниках. Майя создали эффективную систему земледелия, имели глубокие знания в области астрономии.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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