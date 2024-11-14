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В Бразилии найдено связующая звено между археоптериксом и воронами

2:54
Наука

Новое открытие может изменить понимание эволюции мозга и интеллекта птиц — одной из самых сложных загадок эволюции позвоночных.

В Бразилии найдено связующая звено между археоптериксом и воронами
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, PDM

Исследователи обнаружили в Бразилии удивительно хорошо сохранившееся ископаемое древней птицы размером со скворца, жившей около 80 миллионов лет назад. Череп птицы сохранился почти полностью, что редкость для таких древних находок.

Этот образец, названный Navaornis hestiae, позволяет ученым детально изучить особенности мозга, что открывает новые данные о переходе от ранних предков птиц к современным видам.

Находка Navaornis заполняет пробел в эволюционной истории длиной 70 миллионов лет — между археоптериксом, жившим 150 миллионов лет назад, и современными птицами.

Череп наваорниса показал, что его полушария мозга были крупнее, чем у археоптерикса, что говорит о более развитых когнитивных способностях.

Однако его мозжечок и другие области мозга оставались менее развитыми, что указывает на отсутствие сложных механизмов управления полётом, характерных для современных птиц.

"Структура мозга Navaornis выглядит как промежуточный вариант между археоптериксом и современными птицами". — говорит Гильермо Навалона, доктор из Кембриджского университета.

Ученые смогли воссоздать трехмерную модель черепа и мозга, используя микрокомпьютерную томографию, что позволило досконально изучить анатомию древней птицы.

Несмотря на то что внешне череп Navaornis напоминает череп маленького голубя, он принадлежит к группе энанциорнисовых, так называемых "противоположных птиц", которые отделились от современных видов более 130 миллионов лет назад.

Окаменелость свидетельствует о существовании у некоторых птиц, живших 80 миллионов лет назад, когнитивных способностей, которые могли способствовать сложному поведению и успешной адаптации.

Данное открытие является прорывом для науки, так как "Розеттский камень" для понимания происхождения мозга современных птиц.

"Navaornis занимает важное место в эволюционной цепочке между археоптериксом и современными птицами, демонстрируя, как развивались когнитивные способности и сложное социальное поведение у пернатых".- добавляет Дэниел Филд, профессор из Кембриджского университета.

Исследователи подчеркивают, что хотя эта окаменелость уже предоставляет уникальные данные, дальнейшие исследования других находок могут пролить свет на то, как древние птицы взаимодействовали с окружающей средой и какие эволюционные изменения привели к современному интеллекту птиц.

Уточнения

Розе́ттский ка́мень — стела из гранодиорита, найденная в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта (теперь Рашид), недалеко от Александрии, с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, позднего Египта, что позволило расшифровать древний язык.  

Археопте́рикс (лат. Archaeopteryx, от греч. ἀρχαῖος — древний, πτέρυξ — крыло) — вымершее позвоночное позднего юрского периода, величиной с ворону, занимающее по морфологии промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами, обитавшее 150—147 млн лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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