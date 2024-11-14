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Китайские учёные раскрыли секрет живучести тихоходок

2:49
Наука

Тихоходки — микроскопические существа, похожие на маленьких медведей с восемью лапками, впечатляют учёных своей способностью выживать в самых суровых условиях.

Китайские учёные раскрыли секрет живучести тихоходок
Фото: flickr.com by Darron Birgenheier, CC BY 2.0

Эти уникальные животные не только выдерживают долгие периоды без пищи и воды, но и могут переносить экстремальные дозы радиации, выживать при жутких температурах и даже в вакууме космоса.

Исследования их ДНК могут привести к открытиям, которые найдут применение в медицине и космических путешествиях.

Недавно китайские учёные обнаружили новый вид тихоходок — Hypsibius henanensis, названный в честь китайской провинции Хэнань, где его нашли.

Эти тихоходки показали удивительную стойкость к радиации, активируя тысячи генов при её воздействии. Учёные предполагают, что такая защита помогает этим крошечным существам сохранять целостность ДНК даже при радиационном повреждении.

Этот механизм защиты может использоваться для разработки технологий защиты астронавтов от последствий космического излучения.

Одним из наиболее активных генов, как показало исследование, оказался ген DODA1;

"Этот ген помогает вырабатывать пигменты-антиоксиданты, беталаины, которые нейтрализуют вредные вещества, возникающие под воздействием радиации, более того, при обработке человеческих клеток этими пигментами они становились гораздо устойчивее к радиации", — отмечает Линцян Чжан, молекулярный биолог из Пекинского института Lifeomics.

Сама живучесть тихоходок давно вызывает интерес исследователей. В 2007 году тихоходки стали первыми организмами, выжившими после воздействия космоса: на российской капсуле их отправили на орбиту, где они провели 10 дней в вакууме и дали нормальное потомство.

В 2011 году их отправили в космос вновь, а несколько тысяч тихоходок оказались на Луне, когда израильский корабль "Берешит" потерпел крушение при посадке.

В последнее время тихоходки участвуют в экспериментах на Международной космической станции (МКС). Учёные изучают, как их потомки справляются с космическими условиями.

"Тихоходки способны замедлять метаболизм и входить в криптобиоз, теряя большую часть воды, что помогает им адаптироваться к экстремальным условиям, и при возвращении на Землю эти организмы быстро восстанавливают активность, как только получают воду". — комментирует Томас Бутби из Университета Вайоминга.

Такая уникальная адаптация к радиации и вакууму может оказаться полезной для развития новых технологий для освоения космоса.

Уточнения

Тихохо́дки (лат. Tardigrada) — тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим, привлекли внимание уже первых исследователей своей поразительной выносливостью, при наступлении неблагоприятных условий они способны на многие годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных условий — довольно быстро возвращаться к активности.

Беталаины — класс пигментов производных индола. Чаще всего беталаины накапливаются в лепестках цветков, но могут окрашивать плоды, листья, стебли и корни растений. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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