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Останки детей раскрыли духовные и экологические кризисы древней Мексики

1:21
Наука

Недавнее археологическое исследование проливает свет на трагический ритуал жертвоприношений детей древним мексиканским богам дождя, связанным с тяжелой засухой 1454 года.

Останки детей раскрыли духовные и экологические кризисы древней Мексики
Фото: Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş, PDM

Останки 42 детей, обнаруженные в подношении 48 храма Темпло Майор в Теночтитлане, показали, что дети были специально украшены для ритуала, что подчеркивает важность этого подношения для местного сообщества. Экологический кризис повлек за собой нехватку продовольствия, что, как предполагают ученые, заставило мексиканцев прибегнуть к жертвоприношениям, чтобы умилостивить Тлалока и его божественных слуг, ответственных за дожди.

Изотопный анализ показал, что некоторые из принесенных в жертву детей происходили из отдаленных регионов, таких как Оахаки и Чьяпас, что подчеркивает широкий культурный и политический охват Мексики, привлекавшей людей из разных уголков.

Такие церемонии, включая детские жертвоприношения, стали для древнего общества своеобразной мерой выживания в условиях экологических катастроф. В условиях продолжительной засухи мексиканское государство пошло на открытие зернохранилищ и на массовые ритуальные подношения, что, вероятно, помогло избежать социального коллапса.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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