В Израиле нашли прародителей колеса возрастом 12 000 лет

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Археологи из Израиля, исследовав перфорированные камни с раскопок в Нахаль-Эйн-Гев II, предположили, что эти артефакты могли быть ранними пряслицами, которые сыграли важную роль в развитии вращательных инструментов, включая колесо.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Камни, датируемые около 12 000 лет назад, относятся к эпохе перехода к неолиту и предположительно использовались для прядения, выполняя функцию, схожую с колесом и осью. Эти предметы представляют собой круги с центральными отверстиями, позволяющие закрепить их на стержне, что напоминает более поздние устройства типа гончарного круга и колеса для телег. Такая конструкция позволяла вращать веретено для прядения волокон, например, льна или шерсти, создавая устойчивое вращение и увеличивая эффективность процесса.

Исследователи Талия Яшув и Леор Гросман из Еврейского университета в Иерусалиме, используя цифровые 3D-модели, смогли выявить уникальные следы и отверстия на камнях, что дало дополнительные доказательства их использования в прядении. Испытания с копиями камней показали успешное прядение льна, что подтвердило гипотезу о предназначении этих артефактов.

Такой способ применения вращения в качестве инструмента может представлять одну из самых ранних технологий в истории человечества, ставшей основой для создания колес и других вращательных устройств, которые оказали значительное влияние на ранние цивилизации.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

