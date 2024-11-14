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Метеорит доказал наличие воды на Марсе 742 миллиона лет назад

1:09
Наука

Учёные из Университета Пердью изучили метеорит Лафайет, произошедший с Марса и найденный в 1931 году, и установили, что около 742 миллионов лет назад на Марсе существовала жидкая вода.

Метеорит доказал наличие воды на Марсе 742 миллиона лет назад
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Это открытие позволяет уточнить представления о климатических и геологических процессах на планете.

Метеорит был выброшен с поверхности Марса 11 миллионов лет назад после удара астероида, а затем добрался до Земли, где его воздействие с атмосферой оставило характерные следы.

Исследование, проведённое Мариссой Тремблей и Райаном Икертом, доказало, что возраст минералов Лафайета, изменённых водой, остался нетронутым даже после космического путешествия и падения на Землю. Учёные продемонстрировали, что взаимодействие минералов с водой не было искажено внешними процессами, такими как нагревание при входе в атмосферу Земли.

Этот анализ поддерживается исследованиями стабильных изотопов, которые подтвердили, что ранние попытки датировать такие метеориты оказались неточными.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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