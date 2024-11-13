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В России научились видеть в холодных глубинах космоса

1:46
Наука

Российские ученые из НИТУ МИСИС разработали детекторы, работающие при температуре ниже 1 Кельвина, что позволяет им фиксировать слабейшее тепловое излучение от объектов Вселенной.

В России научились видеть в холодных глубинах космоса
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Эти инновационные датчики будут устанавливаться на радиотелескопах для изучения дальних и холодных областей космоса, включая планируемую российскую орбитальную обсерваторию "Миллимитрон", запуск которой намечен на 2030 год. Приборы помогут получать важные данные о зарождении звезд и иных космических объектов, делая возможным картографирование Вселенной с высоким угловым разрешением.

Новый подход к конструкции микросхемы детекторов позволил решить проблему теплопритока, повысив эффективность устройства. Микромостики, на которых основаны датчики, переходят из сверхпроводящего состояния в резистивное, реагируя на слабые сигналы. Сверхчувствительные детекторы способны улавливать терагерцовые волны, что открывает возможности для изучения невидимых глазу областей, таких как газопылевые облака, где формируются звезды и планеты, сообщают Известия.

С помощью этих детекторов ученые смогут наблюдать процессы на микроскопических пылинках в межзвездной среде, где происходит образование молекул газа и протоорганических соединений — возможных предшественников жизни. Примечательно, что аналогичные устройства существуют за рубежом, но российская разработка отличается улучшенными характеристиками.

Эксперты уверены, что успешное внедрение датчиков в российские обсерватории позволит проводить прорывные исследования на уровне мировых стандартов.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Дете́ктор (лат. detector — открыватель, обнаружитель) — техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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