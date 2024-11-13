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Птицы используют магнитное поле как GPS для миграции

1:36
Наука

Евразийские камышевки (Acrocephalus scirpaceus), мигрирующие птицы, способны использовать магнитное поле Земли не только как компас, но и для определения своего местоположения на "мысленной карте".

Птицы используют магнитное поле как GPS для миграции
Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, CC BY-SA 3.0

Исследования показали, что камышевки могут ориентироваться, оценивая разные параметры магнитного поля, такие как угол наклона и отклонение. Этот метод позволяет птицам понимать, где они находятся, и корректировать свой маршрут.

В эксперименте ученые под руководством Флориана Пакмора изменили магнитное поле в вольерах, где содержались 21 камышевка, искусственно имитируя условия, которые соответствуют другому месту — Нефтекамску в России. После изменения магнитного поля птицы, которых исследователи наблюдали без знаний об эксперименте, изменили направление полета, стараясь вернуться на привычный маршрут, как если бы они находились в другой точке планеты. Это подтверждает гипотезу о том, что птицы могут воспринимать особенности магнитного поля Земли, чтобы ориентироваться.

Ричард Холланд, соавтор исследования, поясняет, что птицы видят изменения магнитных сигналов по мере движения и используют их для корректировки пути. Однако точные механизмы восприятия магнитных полей у птиц остаются малоизученными.

Эксперимент не повлиял на способность камышевок к миграции: птиц выпустили после исследования, и одна из них была поймана год спустя, что свидетельствует об успешном возвращении.

Уточнения

GPS (англ. Global Positioning System) — американская система глобального позиционирования, читается Джи Пи Эс, также ГПС (глобальная позиционирующая система) — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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