Редкая двойная линза открывает тайны расширяющейся Вселенной

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили уникальное космическое явление — двойную линзу, состоящую из двух галактик, которые, будучи выстроены в линию с Земли, гравитационно искажают свет от далекого квазара.

Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Свет от квазара, гигантской черной дыры, проходит через обе галактики, создавая шесть изображений. Это редкое выравнивание позволяет ученым измерить постоянную Хаббла — скорость расширения Вселенной, и другой параметр, описывающий, как эта скорость меняется под воздействием темной энергии.

Исследователи надеются на точные результаты, поскольку каждая временная задержка и путь света дают ценную информацию.

Данное исследование может существенно уточнить космологические теории. При этом процесс анализа сложных данных требует времени и усилий, и, по словам космолога Томаса Коллетта, окончательные расчеты могут занять более года.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.



Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

