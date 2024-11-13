Редкая двойная линза открывает тайны расширяющейся Вселенной

Астрономы обнаружили уникальное космическое явление — двойную линзу, состоящую из двух галактик, которые, будучи выстроены в линию с Земли, гравитационно искажают свет от далекого квазара.
Свет от квазара, гигантской черной дыры, проходит через обе галактики, создавая шесть изображений. Это редкое выравнивание позволяет ученым измерить постоянную Хаббла — скорость расширения Вселенной, и другой параметр, описывающий, как эта скорость меняется под воздействием темной энергии.
Исследователи надеются на точные результаты, поскольку каждая временная задержка и путь света дают ценную информацию.
Данное исследование может существенно уточнить космологические теории. При этом процесс анализа сложных данных требует времени и усилий, и, по словам космолога Томаса Коллетта, окончательные расчеты могут занять более года.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
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