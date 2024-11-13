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Археологи раскопали в Германии выдающуюся ценность

3:41
Наука

Археологи обнаружили в Германии безупречно сохранившуюся деревянную погребальную камеру в центре огромного кургана раннего кельтского периода.

Археологи раскопали в Германии выдающуюся ценность
Фото: Wikimedia Commons by Silar is licensed under Public domain

Могила возрастом 2 600 лет, обнаруженная недалеко от города Ридлинген, — это вторая хорошо сохранившаяся кельтская погребальная камера, обнаруженная в Германии. Дерево, захороненное под землёй в сухих или нормальных условиях, обычно разлагается самое большее за десятилетия.

Это делает подобные находки редкими, побуждая экспертов называть это кельтское захоронение находкой "выдающейся научной значимости".

"Могила в Ридлингене — это удача для археологии", — заявил на пресс-конференции государственный археолог Баден-Вюртемберга Дирк Крауссе (Dirk Krausse).

Древние кельты обитали на территории континентальной Европе вплоть до современной Турции и включали в себя различные группы, в том числе галлов на территории современной Франции и кельтиберов на Пиренейском полуострове. Считается, что их исконные территории включали в себя части Франции, Чехии и южной Германии, где была найдена эта гробница.

Большой зал был около 3,4 метра в ширину и 4 метра в длину. Его полы, стены и потолок сделаны из массивных дубовых балок, которые прекрасно сохранились благодаря влажному климату из-за грунтовых вод и водоносных горизонтов. Это защищало древесину от воздействия кислорода, который приводит к гниению.

Камера была обнаружена в центре огромного кургана диаметром 65 метров и высотой почти шесть метров. Благодаря своим размерам археологи определили весь комплекс как один из немногих княжеских курганов, которые кельты на юго-западе Германии строили для представителей элиты в период с 620 по 450 год до н. э.

Сохранившаяся древесина позволит археологам с помощью дендрохронологии определить точный год постройки гробницы. На данный момент они датировали древесину, которая, возможно, является инструментом, оставленным кельтскими строителями, 585 годом до н. э. Это, наряду с другими наблюдениями, позволило археологам выдвинуть гипотезу, что гробница была построена в том же году.

Несмотря на прочную конструкцию, мародёры ещё в древности смогли проникнуть внутрь. Раскопки показали, что расхитители могил проложили в кургане два туннеля и проделали входное отверстие в потолке камеры, что может объяснить отсутствие ценных погребальных принадлежностей в гробнице.

Несколько гвоздей в одном из прорытых грабителями туннелей, возможно, остатки четырёхколёсной колесницы, которую похоронили вместе с умершим — обычай, который был отмечен и в других кельтских княжеских захоронениях.

В трёх местах найдены кости. Останки во второй, вероятно, более поздней могиле, расположенной ближе к поверхности кургана, а также захороненные под курганом кремированные останки в двух более древних урнах, датируемых примерно 600 годом до нашей эры.

Анализ костей показал, что находившийся в камере молодой мужчина предан земле в возрасте от 15 до 20 лет, его рост составлял от 160 до 168 сантиметров. В глубокой могиле похоронен мужчина в возрасте от 25 до 35 лет.

Уточнения

Ке́льты (греч. Κελτοί, лат. Celtae) — близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения, в древности на рубеже до нашей эры населявшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе.

Ридлинген (нем. Riedlingen, алем. нем. Riadlenga) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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