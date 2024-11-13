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Почему каменщики не доделали самый большой обелиск Древнего Египта

3:10
Наука

Незаконченный древнеегипетский обелиск в Асуане известен своими огромными размерами, а также тем, что работа над ним, так и не была завершена. Если бы его завершили, он был бы самым большим обелиском, когда-либо построенным древними египтянами. Тем не менее, его незаконченное состояние позволило отчасти получить представление о том, как древние египтяне производили обелиски.

Почему каменщики не доделали самый большой обелиск Древнего Египта
Фото: Wikimedia Commons by Rawlinson, George, 1812-1902 is licensed under Public domain

Древние египтяне называли их "техену", что переводится как "пронзать небо" и устанавливали в память о человеке, событии или в честь богов.

Обелиски вырезали из цельного куска камня, почти всегда из красного гранита, который чаще всего встречается в южной части Египта. В гранитных карьерах Асуана обелиски вырезались из коренной породы, а затем перевозились по водам реки Нил к месту назначения, где их затем устанавливали.

Одним из районов, где добывался гранит, были Северные карьеры, расположенные недалеко от современного Асуана. Здесь был обнаружен Незаконченный обелиск, строительство которого было заказано правившей в 15 веке до нашей эры, одной из могущественных правителей Древнего Египта — женщиной-фараоном Хатшепсут.

Высказывались предположения, что царица планировала воздвигнуть Незаконченный обелиск в Карнаке. Именно на этом месте Хатшепсут установила другой, ныне знаменитый Латеранский обелиск, и, возможно, хотела, чтобы Незаконченный обелиск его дополнял.

Во время его строительства рабочие обнаружили трещины в камне и поэтому решили отказаться от работы. Если бы обелиск был достроен, он имел бы высоту 42 метра и весил бы около 1 200 тонн, что сделало бы его крупнейшим обелиском, когда-либо созданным жителями долины Нила.

Отказ от Незаконченного обелиска даёт египтологам новую информацию о том, как эти памятники создавались. Например, рабочие начинали свою работу с отделения камня, который должен был стать обелиском, от остальной части скального основания.

Судя по отметкам, оставленным на Незаконченном обелиске, это, вероятно, было достигнуто путём проделывания отверстий в скале, после чего в них вставлялись деревянные клинья. Затем замоченные в воде клинья разбухали, тем самым раскалывая скальную породу. После того, вырезанный обелиск перевозили к месту назначения.

Согласно отчёту, написанному в 2007 году, глубокая траншея глубиной не менее 2,5 метров была обнаружена Асуанским офисом Верховного совета по древностям, когда они готовили место для туристов.

Дальнейшие исследования показали, что существовал канал, соединяющий карьер с Нилом, где их затем грузили на баржи. Наличие этого древнего канала представляет угрозу для этого места, поскольку он может позволить солям из грунтовых вод просочиться в скалу. Это может нанести большой ущерб, особенно иероглифам на Незаконченном обелиске.

Уточнения

Хатшепсу́т — женщина-фараон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.)

Асуа́н (араб. أسوان‎, Асван; копт. ⲥⲟⲩⲁⲛ (Суан); др.-греч. Συήνη; нубийцы также называют город Диб, что означает «крепость, дворец» и происходит от названия на древненубийском ⲇⲡⲡⲓ.) — город в Египте, административный центр мухафазы Асуан.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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