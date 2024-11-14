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Глобальная угроза: рост онкологических заболеваний к 2050 году

5:51
Наука

Международная группа исследователей провела детальный анализ данных о 36 видах рака в 185 странах, используя информацию из базы данных Всемирной организации здравоохранения — «Глобальная онкологическая обсерватория». Результаты исследования показали, что к 2050 году количество смертей от этой группы заболеваний может увеличиться почти на 90%.

Глобальная угроза: рост онкологических заболеваний к 2050 году
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, PDM

Согласно оценкам Международного агентства по изучению рака, в 2022 году в мире было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев онкологических заболеваний, из которых 9,7 миллиона закончились летальным исходом (46% от общего числа заболевших). При этом число пациентов, переживших пять лет после постановки диагноза, составило 53,5 миллиона.

В 2022 году наибольшая смертность наблюдалась при раке поджелудочной железы (89,4%). Общее число смертей от онкологических заболеваний было выше среди мужчин (51,7%), лиц в возрасте 75 лет и старше (64,3%), а также у людей, проживающих в Африке (67,2%).

Авторы нового исследования, пришли к выводу, что глобальное бремя рака значительно усугубится к 2050 году. Команда ученых, возглавляемая специалистами из Университета Чарльза Стерта (Австралия), проанализировала данные о 36 типах рака у жителей 185 стран, уделив особое внимание различиям, указанным в индексе человеческого развития из базы данных ООН — стандартного инструмента для сравнения уровня жизни, долголетия и грамотности населения разных государств и регионов.

Результаты исследования показали, что наибольший рост заболеваемости и смертности от рака ожидается в странах с низким уровнем индекса человеческого развития: общее число зарегистрированных случаев в африканских государствах может возрасти на 142,1%, а смертность — на 146,1%. В то же время в странах с очень высоким уровнем индекса человеческого развития показатели были более умеренными: число новых случаев увеличивается на 41,7%, а смертей — на 56,8%. Наименьший рост онкопатологий ожидается в Европе.

Однако более высокая динамика рака в развивающихся странах может быть вызвана эффектом низкой базы: в развитых регионах сегодня число случаев рака на душу населения намного выше, чем в более бедных. До недавних пор ученые называли причиной то, что в развитых странах значительно выше средний возраст населения. Однако в 2018 году выяснилось, что более существенная причина в другом: частота рака и смертей от него тем выше, чем меньше членов семьи (детей), причем это верно для родителей обоих полов.

Отметим, что, несмотря на высокие показатели заболеваемости в странах с очень высоким уровнем индекса человеческого развития, таких как Австралия, выживаемость пациентов там выше. Это не означает, что число умерших от рака на душу населения ниже (в большинстве случаев оно выше): более высокая относительная выживаемость пациентов говорит лишь о том, что среди заболевших в процентах выживает больше, чем в менее развитых странах.

Команда также подтвердила, что мужчины чаще сталкиваются с онкопатологиями и умирают от них, чем женщины. Для сравнения: в 2022 году на мужчин приходились 51,5% всех диагностированных случаев рака и 55,5% смертей, хотя, как известно, доля мужчин в населении в целом ниже 50%.

Этот гендерный разрыв, по прогнозам, будет расти: если в 2022 году показатели заболеваемости и летальности у мужчин были выше на 10,4%, чем у женщин, то к 2050 году число зарегистрированных случаев рака среди мужчин возрастет на 15,8%, а смертности — на 8,0%. Такому положению вещей, вероятно, способствует большая подверженность сильного пола к употреблению табака и алкоголя, а также проблемы в области системы здравоохранения.

Ученые обратили внимание и на соотношение смертности к заболеваемости — показатель, отражающий вероятность смерти после постановки диагноза. В 2022 году он составил 46,6%, однако в странах с низким индексом человеческого развития достиг 69,9%, а в странах с очень высоким индексом — 33,6%.

Так как результаты исследования показали, что неравенство в бремени рака с течением времени будет расти, команда призвала улучшить доступ к качественной медицинской помощи (включая профилактику, раннюю диагностику и эффективное лечение рака) в странах с низким индексом человеческого развития.

«Без решительных действий мы рискуем столкнуться с глобальным кризисом в области онкологии. Инвестиции в профилактику и лечение рака сегодня помогут спасти миллионы жизней в будущем», — подытожили авторы нового исследования.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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