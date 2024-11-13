Генетик, бросивший вызов миру, вернулся в науку

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй, чьё имя в 2018 году прогремело на весь мир из-за спорных экспериментов по редактированию генома эмбрионов, снова оказался в центре внимания. Недавно учёный поделился снимком из своей новой лаборатории в Пекине, что вызвало новую волну обсуждений в научном сообществе.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Напомним, что несколько лет назад действия Хэ Цзянькуя вызвали шквал критики. Университет, где он трудился, поспешил откреститься от него, а его исследования были названы грубым нарушением этических норм и научной добросовестности. Эксперименты биолога шли вразрез с международным мораторием, который запрещает подобные манипуляции с человеческим геномом практически во всех странах. В итоге, за незаконную медицинскую практику ученому пришлось отбывать трехлетнее заключение, откуда он вышел на свободу в 2022 году.

Однако, судя по всему, этот опыт не остановил Хэ Цзянькуя. Практически сразу после освобождения он возобновил исследования, утверждая, что теперь действует в рамках международных правил. Его новые работы направлены на изучение возможностей геномного редактирования для борьбы с такими тяжелыми генетическими заболеваниями, как мышечная дистрофия Дюшенна и болезнь Альцгеймера.

Интересно, что ранее, летом текущего года, биолог сообщал о предложении работы от некоего инвестора из Кремниевой долины. Тем не менее, в итоге он предпочел открыть собственную лабораторию в китайской столице. Это решение вызвало ряд вопросов о финансировании и целях его текущих исследований.

С одной стороны, деятельность Хэ Цзянькуя может привести к прорывам в лечении неизлечимых заболеваний. С другой стороны, недавнее прошлое учёного вызывает серьезные опасения относительно этичности его экспериментов. Наблюдатели задаются вопросом, насколько жесткий контроль будет осуществляться над деятельностью лаборатории, и какие меры предосторожности будут приняты для предотвращения повторения скандальной ситуации 2018 года. В любом случае, возобновление работы Хэ Цзянькуя стало значимым событием в мире науки, которое, без сомнения, будет иметь далеко идущие последствия.

Уточнения

Кре́мниевая доли́на (Silicon Valley или Силико́новая доли́на) — юго-западная часть консолидированного метрополитенского статистического ареала Сан-Франциско в штате Калифорния, отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний.

