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Свет надежды: новое слово в борьбе с раком молочной железы

3:46
Наука

Учёные Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) сделали значительное открытие, касающееся оптических свойств злокачественных опухолей молочной железы. Исследование показало, что световые волны проникают в поражённые клетки почти вдвое эффективнее, чем в здоровые ткани. Этот факт открывает новые горизонты для диагностики и лечения рака молочной железы с применением оптических методик. 

Свет надежды: новое слово в борьбе с раком молочной железы
Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, PDM

Рак молочной железы – заболевание, характеризующееся неконтролируемым делением злокачественных клеток в тканях груди, приводящим к образованию опухоли. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году эта болезнь была диагностирована у 2,3 миллионов женщин, став наиболее распространённым онкологическим заболеванием среди женского населения.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в лечении рака является лазерная терапия. Этот оптический метод позволяет избирательно разрушать опухолевые клетки с помощью светового излучения, не нанося вреда окружающим здоровым тканям. Для повышения эффективности лечения в опухоль вводятся специальные препараты или наночастицы, обладающие способностью поглощать свет, как пояснили исследователи из Саратовского университета.

Возможность различать здоровые и раковые клетки на основе их оптических характеристик открывает перспективы для развития новых диагностических методов. Развитие опухоли молочной железы сопровождается изменением структуры и состава тканей, что влияет на их способность поглощать, рассеивать и преломлять свет.

Для оптимизации оптических методов диагностики и лазерной терапии активно применяются модели опухолей молочной железы, выращенные у лабораторных мышей. Профессор кафедры оптики и биофотоники СГУ Элина Генина подчеркнула, что используемая в исследовании модель опухоли имеет высокую степень сходства с человеческим раком молочной железы, отличается агрессивностью и способностью к метастазированию, что делает ее ценным инструментом в экспериментальной онкологии.

В результате проведенных исследований было установлено, что изменения в структуре и составе опухолевой ткани приводят к значительному снижению рассеяния света по сравнению со здоровой тканью. Это способствует увеличению глубины проникновения света в опухоль в 1,5-2 раза. Профессор Генина отметила, что сравнительный анализ здоровой и злокачественной тканей молочной железы с помощью современных оптических методов позволил выявить существенные различия в оптических характеристиках в определенных спектральных диапазонах. В частности, снижение рассеяния света в опухолевой ткани потенциально увеличивает эффективность лазерного воздействия.

Эти данные могут быть использованы для разработки новых оптических методов диагностики рака молочной железы и более точного подбора параметров лазерной терапии. Исследователи планируют использовать результаты исследования для создания компьютерных моделей распространения лазерного излучения в тканях молочной железы и разработки карт распределения светового и теплового излучения при фотодинамической и лазерной плазмонной фототермической терапии.

Данное исследование соответствует стратегическим проектам СГУ в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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