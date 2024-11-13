Свет надежды: новое слово в борьбе с раком молочной железы

3:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) сделали значительное открытие, касающееся оптических свойств злокачественных опухолей молочной железы. Исследование показало, что световые волны проникают в поражённые клетки почти вдвое эффективнее, чем в здоровые ткани. Этот факт открывает новые горизонты для диагностики и лечения рака молочной железы с применением оптических методик.

Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, PDM

Рак молочной железы – заболевание, характеризующееся неконтролируемым делением злокачественных клеток в тканях груди, приводящим к образованию опухоли. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году эта болезнь была диагностирована у 2,3 миллионов женщин, став наиболее распространённым онкологическим заболеванием среди женского населения.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в лечении рака является лазерная терапия. Этот оптический метод позволяет избирательно разрушать опухолевые клетки с помощью светового излучения, не нанося вреда окружающим здоровым тканям. Для повышения эффективности лечения в опухоль вводятся специальные препараты или наночастицы, обладающие способностью поглощать свет, как пояснили исследователи из Саратовского университета.

Возможность различать здоровые и раковые клетки на основе их оптических характеристик открывает перспективы для развития новых диагностических методов. Развитие опухоли молочной железы сопровождается изменением структуры и состава тканей, что влияет на их способность поглощать, рассеивать и преломлять свет.

Для оптимизации оптических методов диагностики и лазерной терапии активно применяются модели опухолей молочной железы, выращенные у лабораторных мышей. Профессор кафедры оптики и биофотоники СГУ Элина Генина подчеркнула, что используемая в исследовании модель опухоли имеет высокую степень сходства с человеческим раком молочной железы, отличается агрессивностью и способностью к метастазированию, что делает ее ценным инструментом в экспериментальной онкологии.

В результате проведенных исследований было установлено, что изменения в структуре и составе опухолевой ткани приводят к значительному снижению рассеяния света по сравнению со здоровой тканью. Это способствует увеличению глубины проникновения света в опухоль в 1,5-2 раза. Профессор Генина отметила, что сравнительный анализ здоровой и злокачественной тканей молочной железы с помощью современных оптических методов позволил выявить существенные различия в оптических характеристиках в определенных спектральных диапазонах. В частности, снижение рассеяния света в опухолевой ткани потенциально увеличивает эффективность лазерного воздействия.

Эти данные могут быть использованы для разработки новых оптических методов диагностики рака молочной железы и более точного подбора параметров лазерной терапии. Исследователи планируют использовать результаты исследования для создания компьютерных моделей распространения лазерного излучения в тканях молочной железы и разработки карт распределения светового и теплового излучения при фотодинамической и лазерной плазмонной фототермической терапии.

Данное исследование соответствует стратегическим проектам СГУ в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

