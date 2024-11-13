Древний астероид может омолодиться после встречи с Землёй

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид 99942 Апофис, названный в честь древнеегипетского бога тьмы и хаоса, ожидает исторически близкий пролет мимо Земли в 2029 году.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DART_collision-2.jpg by NASA/Johns Hopkins APL

Хотя угроза столкновения исключена, ученые считают, что это событие может существенно изменить поверхность астероида.

Планетолог Рональд Балу из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса провел моделирование, показавшее, что гравитационное воздействие Земли способно вызвать на Апофисе сейсмические колебания, поднимающие и опускающие камни на его поверхности. Эти колебания могут быть зарегистрированы с Земли и создадут своего рода "тряску", способную смещать отдельные камни и обновлять поверхность астероида.

Астероиды обычно состоят из материала, сформировавшегося на заре Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Но поверхность некоторых из них выглядит моложе, чем предполагается. Балу и его команда считают, что регулярные близкие пролеты таких астероидов, как Апофис, могут "омолаживать" их поверхность, защищая ее от космического выветривания, вызванного солнечным ветром и микрометеоритами. Если моделирование верно, земная гравитация в момент близкого прохождения изменит вращение Апофиса, вызывая сдвиги поверхности на десятки тысяч лет.

По расчетам, астероид окажется на расстоянии менее 32 тысяч километров от Земли, что не только исключает возможность столкновения, но и обеспечивает прекрасные условия для наблюдений.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

