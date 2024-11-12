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Китай выпустил первого робота-спасателя для патрулирования рек

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Наука

Китайские инженеры представили первого робота-спасателя с искусственным интеллектом, способного автономно патрулировать водные объекты и оказывать помощь в экстренных ситуациях.

Китай выпустил первого робота-спасателя для патрулирования рек
Фото: naked-science.ru by Hefei Institutes of Physical Science, PDM

Новинка была успешно протестирована на реке Лохэ в округе Лоян и в ближайшее время начнет постоянное дежурство.

Робот, оборудованный буйком и манипулятором, может спасать людей, оказавшихся в воде, даже если пострадавшие не способны самостоятельно зацепиться за борт. Искусственный интеллект робота анализирует обстановку, определяет причины, по которым человек оказался в воде, и оценивает, нужна ли ему помощь. Это позволяет устройству принимать оперативные решения и своевременно приходить на выручку в случае реальной угрозы, сообщает Naked Science.

Технология призвана повысить безопасность на водоемах и снизить риск утопления, особенно в удаленных или труднодоступных местах.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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