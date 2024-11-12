Крупные частные компании продолжат снабжать МКС до конца её службы

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA продлило контракты на доставку грузов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение станции до конца срока её службы.

Фото: flickr.com by NASA/Crew-2, PDM

Программа под названием Commercial Resupply Services (CRS) 2 включает три ключевые компании: Northrop Grumman, Sierra Space и SpaceX. Предыдущие соглашения, заключённые в рамках этой программы, действовали до 2026 года, но теперь их продлили на четыре года вперёд. Это решение обосновано стремлением NASA поддерживать стабильное функционирование МКС, которая служит важной научной платформой для исследований в условиях микрогравитации.

В рамках новых контрактов NASA выплатит этим компаниям 6,9 миллиарда долларов: 2,7 миллиарда долларов Northrop Grumman, 1,4 миллиарда — Sierra Space и 2,8 миллиарда — SpaceX. Основной задачей этих контрактов является регулярная доставка критически важных грузов, необходимых для научных исследований, экипажа и поддержания инфраструктуры станции.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.



Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

