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Ракета SpaceX готовится к шестому испытательному полёту Starship

3:49
Наука

SpaceX сообщает на своём веб-сайте, что намерена провести шестой испытательный полет Starship 18 ноября. Это заявление подкреплено предупреждением Федерального управления гражданской авиации (NOTAM) о запуске ракеты в районе стартовых площадок SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. 30-минутное окно запуска откроется в 16:00 по местному времени (01:00 мск 19 ноября).

SpaceX потребовалось 18 месяцев, чтобы провести первые пять испытательных полётов Starship, пятый из которых состоялся в середине октября. Если компания проведёт шестой на следующей неделе, это будет означать разрыв чуть более чем в один месяц с момента последнего полёта — самый короткий срок на сегодняшний день.

Во многих отношениях шестой запуск будет повторением пятого полёта, но с несколькими существенными отличиями.

Ступень ускорителя снова попытается выполнить посадку "палочкой для еды", при которой корабль захватывается и закрепляется по мере возвращения на стартовую площадку, что позволяет опустить его на землю. Такой подход разработан для того, чтобы в конечном итоге позволить многократно использовать ускоритель и значительно сократить стоимость вывода полезных грузов на орбиту.

Верхняя ступень достигнет космоса, частично выйдет на орбиту, а затем снова войдёт в атмосферу Земли для приводнения в Индийском океане. Но на этот раз, находясь в космосе, верхняя ступень попытается повторно запустить один из своих двигателей Raptor, чтобы собрать ценные эксплуатационные данные. Во время входа в атмосферу также будут испытаны новые конструкции теплозащитного экрана.

Другое отличие заключается в том, что запуск состоится ближе к вечеру, чтобы посадку верхней ступени в Индийском океане можно было снять при дневном свете, обеспечив более чёткую детализацию. В предыдущих миссиях посадка происходила ночью, и поэтому отснятый материал — хоть и кинематографичный и драматичный — не давал инженерам столько информации, сколько видео дневной посадки.

В ходе испытательного полёта 1, который состоялся 20 апреля 2023 года, произошёл отказ трёх из 33 двигателей ступени ускорителя. Позже ракета вышла из-под контроля и самоликвидировалась.

Второй испытательный полёт 18 ноября 2023 года прошёл успешнее: ракета-носитель и верхние ступени отделились, как и планировалось. Ракета-носитель в итоге взорвалась, не достигнув уровня земли, а верхние ступени самоуничтожились, но не раньше, чем успешно достигли космоса.

Испытательный полет 3 — 14 марта 2024 года — был по крайней мере частично успешным, так как верхняя ступень снова достигла космоса, но ей не удалось вернуться на поверхность земли в целости и сохранности.

В следующем полете 6 июня верхняя ступень достигла высоты более 200 километров и пролетела со скоростью более 27 000 километров в час. И ускоритель, и верхняя ступень совершили мягкое приводнение в океане.

Испытательный полет 5 был самым амбициозным. Сверхтяжёлый ускоритель Starship вернулся на стартовую площадку и был благополучно пойман стартовой башней SpaceX под названием Mechazilla парой "палочек для еды". Она оснащена парой "палочек для еды", чтобы захватить корабль в определённой точке и закрепить его, что позволило опустить его на землю.

Уточнения

Starship (произносится «Старшип») — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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