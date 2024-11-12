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Ученые создали новый метод восстановления человеческого зрения

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Наука

Результаты данного исследования были опубликованы в престижном научном журнале The Lancet.

Ученые создали новый метод восстановления человеческого зрения
Фото: pxhere

В эксперименте участвовали четыре пациента, страдающих от дефицита лимбальных стволовых клеток (ДСКЛ). Это состояние нарушает способность стволовых клеток к делению и может возникнуть из-за различных причин, таких как травмы, ожоги или аутоиммунные и воспалительные процессы. Результатом ДСКЛ часто становятся рубцы на роговице, что может приводить к серьезным проблемам со зрением.

Существующие методы лечения ДСКЛ зачастую предполагают пересадку тканей из здорового глаза пациента или донора. Однако такие подходы могут вызвать иммунное отторжение или требуют удаления здоровой ткани, что увеличивает риски для пациента.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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