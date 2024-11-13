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Австралопитеки и их ловкость: новая гипотеза учёных

2:53
Наука

Новое исследование анатомии рук австралопитеков, древних предков людей, возможно, свидетельствует о том, что они начали использовать орудия труда более 3 миллионов лет назад.

Австралопитеки и их ловкость: новая гипотеза учёных
Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum, CC BY-SA 4.0

Этот вывод основан на анализе крепления мышц на костях рук трёх видов австралопитеков и их сравнении с руками современных людей и обезьян. Данное исследование показывает, что австралопитеки могли часто совершать хватательные движения, что считается важным навыком для манипуляции с орудиями.

"Хотя мы не можем утверждать, что австралопитеки делали каменные орудия, наши результаты предполагают, что они использовали свои руки для выполнения сложных манипуляций", — комментирует Фотиос Александрос Каракостис, соавтор исследования, палеоантрополог из Тюбингенского университета.

Исследование изучило так называемые энтезы места, где сухожилия прикрепляются к костям.

Эти зоны могут изменяться в зависимости от интенсивности использования мышц, и их анализ позволяет реконструировать активность рук австралопитеков. Таким образом, учёные получают представление о том, как именно древние гоминиды могли использовать свои руки.

"Два ключевых анатомических элемента рук, включающие мышцы, связанные с большим и мизинцем, играли важную роль в манипуляциях, необходимых для выполнения точных задач".- говорит Яна Кунце, соавторов исследования.

У позднего вида австралопитеков, таких как A. sediba, рука была уже более адаптирована для подобных действий, чем у более древних видов, что могло сыграть значительную роль в их повседневной жизни и эволюционном развитии.

К вопросу о том, кто именно начал изготавливать орудия, исследователи подошли с новой стороны. В 1960-х годах Homo habilis, известный также как "умелый человек", был признан первым мастером орудий.

Однако находки 2015 года показали, что примитивные инструменты существовали задолго до Homo habilis — более 3 миллионов лет назад. Следовательно, возможно, что A. afarensis, к которому принадлежит знаменитая Люси, уже умел использовать предметы.

Трейси Кивелл, палеоантрополог не принимавшая участия в исследовании, также оценила его как новаторское.

"Вероятно, каждый из видов австралопитеков по-разному использовал свои руки для взаимодействия с окружающей средой и мог обращаться с орудиями и лазать по деревьям", — пояснила Кивелл.

Это исследование поднимает вопросы о том, как гоминиды развивали свои манипулятивные навыки, что помогло в дальнейшем культурном и технологическом развитии человечества.

Уточнения

Австралопите́ки (лат. Australopithecus от лат. australis «южный» + др.-греч. πίθηκος «обезьяна») — род ископаемых высших приматов, обладавших признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа, чей хронологический период (как рода) определяется от 4,2 до 1,8 млн лет назад. 

Эволю́ция (от лат. evolutio — развёртывание) — процесс постепенных необратимых изменений, один из типов развития, естественный процесс развития жизни на Земле.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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