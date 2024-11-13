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Как грибы превращают мух в настоящих зомби

2:18
Наука

Когда муха заражена грибом Entomophthora muscae, её поведение становится причудливым. Вначале насекомое ведёт себя обычно, но вскоре его движения замедляются, тело опухает, а на поверхности появляется белый налёт.

Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, CC BY-SA 2.5

Приближаясь к концу дня, муха неожиданно активизируется, поднимается на возвышенность — растение или ветку, закрепляется на ней липким секретом, расправляет крылья и замирает, распространяя споры гриба на ничего не подозревающих собратьев.

Entomophthora muscae, что переводится как "губитель насекомых", — облигатный патоген, полностью зависящий от своего хозяина.

Сначала грибок поглощает питательные вещества мухи, избегая её жизненно важных органов. Когда ресурсов почти не остаётся, гриб переключается на манипуляцию поведением, заставляя муху взлететь на высоту, чтобы её споры эффективно распространялись.

Хенрик Х. Де Файн Лихт, эволюционный биолог из Копенгагенского университета, изучает "мух-зомби" уже несколько лет.

Его исследования показывают, что гриб выделяет летучие химические вещества, которые привлекают здоровых самцов к трупам заражённых самок, что способствует распространению инфекции.

Де Файн Лихт и его команда также обнаружили, что другие насекомые, такие как уховёртки, привлекаются к заражённым мухам из-за высокой питательности таких трупов.

Учёные продолжают изучать, как Entomophthora muscae воздействует на мух и их поведение.

Кэролин Элья исследователь, работающая с плодовыми мухами, обнаружила, что гриб выделяет в гемолимфу мухи вещества, которые влияют на нейроны.

Предполагается, что циркадные нейроны участвуют в контроле активности мух на закате, когда гриб инициирует максимальное распространение спор.

Современные исследования также выявили гены гриба, которые могут участвовать в манипуляции поведением, помогая грибу управлять питанием и поведением заражённых мух.

Учёные полагают, что E. muscae может даже быть инфицирован вирусом, что может способствовать его способности контролировать мозг мухи.

Уточнения

Энтомо́фтора муши́ная (лат. Entomóphthora múscae) — хорошо изученный вид энтомопатогенных грибков, поражающий взрослых двукрылых определённых семейств. Это грибковое заболевание впервые описано Фердинандом Коном в 1855 году в эпизоотии домовых мух. На протяжении многих лет этот вид грибков использовался как инсектицид.

Уховёртка обыкновенная (лат  Forficula auricularia) — всеядное насекомое из отряда кожистокрылых. Часто селится в сельских районах рядом с жильём человека, где причиняет вред сельскохозяйственным и огородным культурам. С другой стороны, уничтожает других огородных вредителей, например тлю.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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