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Археологи в Китае нашли ритуальный артефакт возрастом 8600 лет

2:02
Наука

"Кости оракула" — уникальные реликвии, служащие свидетельствами ранней письменности Древнего Китая.

Археологи в Китае нашли ритуальный артефакт возрастом 8600 лет
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Эти артефакты, которых обнаружено около 13 000, относятся к поздней династии Шан (1250-1050 гг. до н. э.), хотя сама династия правила северным Китаем начиная с 1600 года до н. э. и является первой в китайской истории с археологическими подтверждениями.

Многие кости оракула находили фермеры на древних землях Шан, особенно в бывшей столице династии Аньяне в китайской провинции Хэнань.

В XIX веке их ошибочно считали "костями дракона" и использовали в традиционной медицине, пока интерес к древностям не превратил их в ценные антикварные предметы.

Чаще всего кости оракула вырезали из панцирей черепах или лопаток быков. Гадатель, работавший при дворе императора, наносил на поверхность кости насущные вопросы, затем нагревал её, и возникшие трещины толковались как ответы.

Около 100 000 надписей сохранилось до наших дней, и именно эти реликвии стали самой ранней из известных форм китайской письменности.

Примерно 5000 иероглифов, найденных на костях, до сих пор используются в китайском языке, хотя некоторые символы ещё остаются непонятыми.

Учёные также использовали кости для изучения династической истории дома Шан. В последние годы находили и артефакты, предшествовавшие эпохе Шан. Так, археологи заявили, что нашли кости оракула, датируемые эпохой неолита и возрастом около 8600 лет.

В первоначальных отчётах утверждалось, что символы на этих костях напоминают иероглифы Шан, однако позже учёные оспорили эти выводы, считая, что такие совпадения маловероятны.

Уточнения

Государство Шан (кит.: 商朝) — раннее царство Древнего Китая, существовавшее с 1554 по 1046 год до нашей эры в землях к северу от выхода реки Хуанхэ на Великую китайскую равнину. Государство Шан предшествовало государству Чжоу. В результате раскопок были обнаружены цзягувэнь — иероглифические надписи на панцирях черепах и гадательных костях животных, большое число находок было сделано на территории столицы Иньсюй (кит. трад. 殷墟, пиньинь Yīnxū, палл. Иньсюй), которая была расположена в районе современного города Аньян в провинции Хэнань.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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