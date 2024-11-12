Тёмные века в истории Древней Греции оказались короче, а Возрождение - долгим

Хотя Древняя Греция является одной из самых известных культур античности, не сохранилось ни одного письменного источника, охватывающего события между 1200 и 760 годами до нашей эры.

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Это время традиционно рассматривалось как «тёмные века» из-за отсутствия сохранившихся письменных источников после того, как большая часть Средиземноморья пережила общественный и политический крах.

Греческий железный век произошёл в этот период. Но из-за отсутствия документов до сих пор историки работали с временной шкалой, которая использует стили керамики из Афин в качестве своей основы.

Разработанная в конце 50-х и 60-х годов историками Джоном Николасом Колдстримом (John Nicolas Coldstream) и Винсентом Десборо (Vincent Desborough), она подтвердила вывод о том, что железный век начался в 1025 году и закончился в 700 году до нашей эры.

«Греческий Ренессанс» с 760 по 700 год до нашей эры возник в последний период железного века, известный как поздний геометрический. Это было время быстрого экономического и демографического роста, когда было принято алфавитное письмо, появились греческие города-государства, общеэллинские святилища и греческие колонии за рубежом.

Завершение столь огромных успехов за 60 лет означает, что этот период считается экстраординарным. Однако новые исследования из Ассироса и Синдоса в северной Греции, а также из Загоры на кикладском острове Андрос предполагают, что эта временная шкала греческого железного века неверна.

Недавнее исследование Тревора Ван Дамма (Trevor Van Damme) и археолога Бартоломея Лиса (Bartłomiej Lis) по протогеометрической керамике из археологической деревни Элеон (Eleon или Heleon) в Беотии подтверждает эту точку зрения, сообщает The Conversation.

Совместная работа показывает, что греческие тёмные века могли быть короче, а Возрождение — намного длиннее, чем считалось ранее. Это показывает, что греческое общество было более устойчивым к общественному коллапсу, предшествовавшему железному веку.

В фокусе исследования сосуд, который был обнаружен в 2013 году группой археологов из Эфората древностей Беотии и Канадского института Греции в святилище, датируемом второй половиной 12 века до н. э. в древнем городе Элеон.

Этот сосуд, найденный раздавленным на полу святилища, имеет на своей поверхности отчётливые наборы концентрических кругов, вращающихся вокруг центральной оси (тип устройства, похожего на компас). Подобная ваза, обнаруженная в столь раннем контексте, беспрецедентна для Центральной Греции.

Концентрические круги сосуда характерны для протогеометрического стиля, который, как полагают Колдстим и Десборо, возник в Афинах во второй половине XI века до н. э.

Колдстим и Десборо установили даты греческого железного века с помощью тщательного документирования фрагментов греческой керамики на Ближнем Востоке (территория, охватывающая примерно территорию современного Ближнего Востока). Эти фрагменты были найдены на участках, которые были разрушены и сравнены с землёй во время исторически установленных войн.

Таким образом, используя ближневосточные и египетские исторические записи об этих инцидентах, а также определяя конкретные стили фрагментов керамики, Колдстим и Десборо смогли предоставить конкретные даты для определённых временных периодов.

Это были Протогеометрический (1025-900 до н. э.), Ранний геометрический (900-850 до н. э.), Средний геометрический (850-760 до н. э.) и Поздний геометрический (760-700 до н. э.), причем последний эквивалентен греческому ренессансу.

Новое исследование оспаривает эту временную шкалу и вместо этого утверждает, что Протогеометрический стиль возник в 12-м веке до н. э. в северной Греции, и поэтому предлагает новую дату начала железного века.

Аргумент подтверждается петрографическим (анализ тонких срезов керамики под микроскопом) и химическим анализом, проведённым на вазе, которые убедительно показывают, что она была импортирована из нижней долины Аксиос.

Это как раз тот регион, где два других исследования обнаружили результаты, которые также ставят под сомнение хронологию раннего железного века Колдстима и Десборо.

Помимо подкрепления пересмотренной временной шкалы, наше исследование вносит дополнительный уровень сложности в спор, поскольку сосуд из Элеона был найден в слое микенской керамики, датируемой 12 веком до н. э.

Согласно общепринятой хронологии, керамика в микенском стиле производилась с 16 по 11 век до н. э., а к концу 11 века до н. э. её сменил протогеометрический стиль. Считалось, что Афины были центром, ответственным за создание протогеометрического стиля, поскольку никаких его примеров не удалось найти в контекстах ранее конца 11 века до н. э.

Уточнения

Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес — «лежащие кругом») — архипелаг в южной части Эгейского моря.



Бео́тия (греч. Βοιωτία, Виотия) — один из номов в административном округе Центральная Греция.

