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Как правильно поддерживать водный баланс организма

2:34
Наука

Достаточное потребление воды — важный аспект поддержания здоровья, однако идеальное количество жидкости для каждого человека может варьироваться. Одним из распространённых мифов является правило "8 стаканов воды в день", однако оно не учитывает все источники жидкости.

Как правильно поддерживать водный баланс организма
Фото: flickr.com by memoreks, CC BY-SA 2.0

Вода поступает не только из напитков, но и из пищи, включая фрукты, овощи, а также молочные и чайные напитки.

Потребности в жидкости зависят от образа жизни: люди, ведущие активный образ жизни, могут потреблять больше воды, чем те, кто большую часть времени проводят в сидячем положении.

Как отмечают исследования, баланс жидкости в организме регулируется гормоном вазопрессином и почками, а здоровый человек в среднем должен потреблять от 2 до 3 литров жидкости в день, включая все источники.

Пить слишком много воды также небезопасно, поскольку это может привести к водной интоксикации, что вызывает симптомы, такие как тошнота и головокружение. Признаком водной интоксикации является пониженный уровень натрия в крови, что может привести к серьёзным последствиям, включая кому.

Однако употребление восьми стаканов воды в день маловероятно приведёт к таким последствиям.

Основным ориентиром для определения уровня гидратации является цвет мочи. Более тёмный цвет может указывать на обезвоживание, но это не всегда так, поскольку цвет мочи зависит от её объёма. Важно следить за состоянием организма, но не стоит полагаться исключительно на этот показатель.

Ещё одним важным источником воды является пища, особенно сырые фрукты и овощи, в которых содержится большое количество влаги. Например, арбузы и клубника содержат до 90% воды по массе. В среднем, около 20% суточного потребления воды поступает с продуктами питания.

Тем не менее, рекомендация Национальной академии наук предполагает, что женщинам от 19 до 30 лет нужно пить примерно 2,7 литра воды в день, а мужчинам — около 3,7 литра. Однако конкретные потребности могут зависеть от индивидуальных факторов, таких как климат, физическая активность и общее состояние здоровья.

Идеальное количество воды следует определять в зависимости от реакции организма на жажду и других внешних факторов.

Уточнения

Водный баланс — соотношение за какой-либо промежуток времени (год, месяц, декаду и т. д.) прихода, расхода и аккумуляции (изменение запаса) воды для речного бассейна или участка территории, для озера, болота или другого исследуемого объекта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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