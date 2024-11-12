Усталость мозга - причина агрессивного поведения

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Стрессовые ситуации делают людей раздражительными и агрессивными. Причина кроется в истощении мозга, который может эффективно контролировать наши импульсы только ограниченное время, и как только этот ресурс исчерпан, мы начинаем терять способность сдерживаться.

Фото: Wikimedia Commons by Shaw Air Force Base is licensed under Public domain

В этот момент активность тех участков мозга, которые отвечают за самоконтроль, замедляется, и мы становимся более агрессивными и антисоциальными. Однако учёные отмечают, что на это влияет и индивидуальная особенность каждого человека.

Часто, чтобы избежать конфликтов, человек контролирует свои импульсы, т.е. думает о последствиях перед тем, как действовать. Это требует усилий, поэтому при усталости или перегруженности, самоконтроль ослабевает.

Исследователи давно предполагали, что ресурсы самоконтроля ограничены, но насколько они ограничены и как быстро исчерпывается этот ресурс — было неясно. Команда нейробиологов во главе с Эрикой Ордали (Erica Ordali) из Школы перспективных исследований IMT в Лукке (Scuola IMT Alti Studi di Lucca)решила исследовать это подробнее.

Для эксперимента были выбраны 447 человек, которым предложили выполнить сложные задачи по принятию решений в течение 45 минут. Одним участникам предстояло проявить самоконтроль, другим — нет. В то время как испытуемые выполняли задания, исследователи фиксировали активность их мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Затем проверили, как умственное напряжение повлияло на социальное поведение. Для этого использовались игры, в которых участники обменивались фиктивными деньгами. Эти игры помогают изучить, насколько люди склонны к сотрудничеству и справедливости в сложных ситуациях.

Результаты ЭЭГ показали, что после выполнения задач, требующих значительного самоконтроля, мозг испытуемых переходил в состояние, схожее с сном, с медленными мозговыми волнами, несмотря на то, что люди были бодрствующими. Это состояние указывало на умственную усталость, особенно затронувшую лобные и височные доли мозга — те области, которые отвечают за принятие решений и контроль над импульсами.

Как только люди начали чувствовать усталость, их социальное поведение менялось. Уставшие участники реагировали более агрессивно или проявляли антисоциальное поведение, чем те, чей самоконтроль не был сильно истощён. Исследователи отметили, что измученные испытуемые гораздо чаще выбирали агрессивные действия в играх и иногда намеренно наказывали своих партнёров.

«Наши результаты показывают, что продолжительное напряжение самоконтроля может вызвать изменения в активности нейронов, ответственных за контроль поведения, и усилить склонность к агрессивным решениям в социальных взаимодействиях», — говорят учёные.

Эти данные подтверждают, что самоконтроль начинает истощаться примерно через 45 минут умственного напряжения, что приводит к агрессивным и импульсивным действиям, а также снижению социальных реакций. Когда человек долго находится в стрессовой ситуации, ему сложнее контролировать свои эмоции и поведение.

Однако время, необходимое для исчерпания самоконтроля, может значительно различаться у разных людей. Некоторые могут «выходить из себя» после десяти минут напряжённой работы, а другие выдержат до 45 минут. Всё зависит как от продолжительности, так и от интенсивности стресса.

Кроме того, исследователи отмечают, что их результаты не доказали прямую причинно-следственную связь между состоянием усталости мозга и агрессивным поведением. Это требует дальнейших исследований, а также необходимо понять, почему агрессия проявляется не во всех типах тестов, где использовались стрессовые ситуации.

Уточнения

Электроэнцефалография ЭЭГ (от электро- + др.-греч. ἐγκέφαλος «головной мозг» + γραμμή «запись») — раздел электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи волосистой части головы, а также метод записи таких потенциалов.



Лу́кка (итал. Lucca) — город в итальянском регионе Тоскана, на реке Серкио.

