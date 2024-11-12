Уникальная роща Пандо под угрозой: 80 тысяч лет истории могут исчезнуть

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Роща Пандо, уникальный природный феномен в американском штате Юта, представляет собой крупнейший живой организм на Земле. Этот массив осинообразных тополей, насчитывающий около 47 тысяч деревьев, объединён единой корневой системой и занимает территорию в 43 гектара.

Фото: commons.wikimedia.org by ptwo, CC BY 2.0

Недавние исследования учёных из США, опубликованные на bioRxiv, показали, что возраст этого необычного организма может достигать от 16 до 80 тысяч лет. Анализ почти 500 образцов древесины и корней выявил возрастные мутации в ДНК, что позволило предположить, что первые деревья Пандо начали расти ещё до последнего Ледникового периода. Эти данные ставят рощу Пандо на вершину списка древнейших наземных организмов, оставляя позади известную сосну Мафусаил из Калифорнии, которой около 4854 лет.

Однако Пандо находится под угрозой: за последние годы роща страдает от чрезмерного выпаса скота и диких оленей, поедающих молодые деревца, что препятствует её естественному обновлению. Учёные предлагают огородить территорию и ограничить доступ животных, чтобы сохранить это природное чудо для будущих поколений.

Подтверждение максимального возраста сделает Пандо не только самым крупным, но и древнейшим живым организмом на планете, ставшим свидетелем множества эпохальных изменений Земли.

Уточнения

Пандо (англ Pando, от лат. pando — я распространяюсь, известно также под названием «Трепещущий гигант», англ. The Trembling Giant) — клональная колония тополя осинообразного (лат. Populus tremuloides), расположенная в штате Юта (США).



Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

