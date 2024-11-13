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В Кении нашли способ борьбы с пластиком с помощью червей

1:27
Наука

В ходе масштабного биологического исследования кенийские ученые обнаружили способность малого мучного червя разлагать пластиковые отходы, в частности полистирол.

В Кении нашли способ борьбы с пластиком с помощью червей
Фото: flickr.com by s shepherd, CC BY 2.0

Результаты исследования, опубликованные в Scientific Reports, открыли новые перспективы для экологической переработки пластиковых отходов. В экспериментах участвовали личинки черного жука Alphitobius, которые распределили на три группы с разными рационами: одна получала полистирол, другая — отруби, третья — смешанный корм. Несмотря на то, что полистирол не обеспечивал червям достаточного уровня энергии, черви смогли его переработать, особенно успешно — на смешанном рационе, переработав за месяц 11,7% пластика.

Анализ микрофлоры червей выявил у личинок, потреблявших пластик, повышенное содержание бактерий Proteobacteria и Firmicutes, способных адаптироваться к различным условиям и разлагать сложные химические соединения. Также были обнаружены бактерии Kluyvera, Lactococcus, Citrobacter и Klebsiella, чьи ферменты способны расщеплять синтетические материалы.

Эти результаты подчеркивают потенциал червей для экологически безопасной утилизации полистирола, но дальнейшие исследования необходимы для оценки долговременных эффектов и возможностей масштабирования.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Че́рви (лат. Vérmes) — установленный Линнеем тип животного царства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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