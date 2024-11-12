Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финны приобрели российскую арену в Хельсинки
Почему сильная чистка зубов разрушает вашу эмаль
Роскачество проверит качество работы туристических сервисов
Уникальная роща Пандо под угрозой: 80 тысяч лет истории могут исчезнуть
Молодость без усилий: что помогает выглядеть лучше своих лет
Где разместить зеркало, чтобы спальня стала комфортней
35 погибших, 43 пострадавших — в Китае водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов
Делимся секретами приготовления вкусного плова
Восстанавливающий напиток с куркумой: рецепт и советы по употреблению

В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика

1:37
Наука

Южнокорейские ученые разработали инновационный биоразлагаемый материал, который может заменить традиционный пластик.

В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Новая разработка основывается на генетически модифицированных бактериях Corynebacterium, способных синтезировать псевдоароматические дикарбоновые кислоты благодаря методам метаболической инженерии. Эти соединения послужили основой для создания экологически чистых полиэфиров, которые обладают свойствами, аналогичными полиэтилентерефталату (PET), но имеют способность к быстрому разложению в природной среде.

Исследования показали, что новый материал выдерживает физические нагрузки, характерные для пластиковых упаковок, что делает его перспективным решением для упаковочной отрасли. Его преимущества проявляются в способности разлагаться без вредных отходов, что особенно важно в условиях глобального пластикового загрязнения. На сегодняшний день свыше 8 миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно попадает в океаны, нарушая морские экосистемы. Микропластик, накапливающийся в тканях морских животных, уже выявлен в организме человека, что представляет угрозу для здоровья.

По словам профессора Ким Чжон Су, успех новой технологии открывает возможности для решения экологической проблемы, благодаря использованию биоматериалов в промышленности, особенно в сфере упаковки. Разработка такого материала может стать важным шагом к сокращению пластиковых отходов и улучшению экологической ситуации.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тысячи буревестников выбросились на берег
Домашние животные
Тысячи буревестников выбросились на берег Аудио 
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут
Еда и рецепты
Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая
Что делать, если осенью попугай теряет перья
Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?
В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика
Налоговая заблокировала счета фирм Хабиба Нурмагомедова
В России пресекли попытку незаконного ввоза 180 тонн груш
Хватит терпеть лишний вес: почему стоит пить больше воды
Клематис в вашем саду: как обеспечить ему идеальные условия для роста
Организация в автомобиле: канцелярские лайфхаки для практичных водителей
Как сохранить отличное самочувствие и избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.