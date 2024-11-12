В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Южнокорейские ученые разработали инновационный биоразлагаемый материал, который может заменить традиционный пластик.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Новая разработка основывается на генетически модифицированных бактериях Corynebacterium, способных синтезировать псевдоароматические дикарбоновые кислоты благодаря методам метаболической инженерии. Эти соединения послужили основой для создания экологически чистых полиэфиров, которые обладают свойствами, аналогичными полиэтилентерефталату (PET), но имеют способность к быстрому разложению в природной среде.

Исследования показали, что новый материал выдерживает физические нагрузки, характерные для пластиковых упаковок, что делает его перспективным решением для упаковочной отрасли. Его преимущества проявляются в способности разлагаться без вредных отходов, что особенно важно в условиях глобального пластикового загрязнения. На сегодняшний день свыше 8 миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно попадает в океаны, нарушая морские экосистемы. Микропластик, накапливающийся в тканях морских животных, уже выявлен в организме человека, что представляет угрозу для здоровья.

По словам профессора Ким Чжон Су, успех новой технологии открывает возможности для решения экологической проблемы, благодаря использованию биоматериалов в промышленности, особенно в сфере упаковки. Разработка такого материала может стать важным шагом к сокращению пластиковых отходов и улучшению экологической ситуации.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



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