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Космическая гонка 2.0: Китай раскрывает планы по созданию собственного Starship

Наука

Китайские разработчики продемонстрировали прототип перспективной сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9", которая во многом напоминает многоразовую систему Starship, созданную компанией Илона Маска SpaceX. На авиакосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае стало известно, что этот гигант предназначен, в первую очередь, для пилотируемых миссий к Луне.

Космическая гонка 2.0: Китай раскрывает планы по созданию собственного Starship
Фото: United States Navy is licensed under public domain

Интересно, что "Чанчжэн-9" проектируется в нескольких модификациях, одна из которых предполагает возможность многократного использования всех компонентов, как и у "Старшипа". Сходство на этом не заканчивается: инженеры оснастили верхнюю ступень китайской ракеты управляемыми аэродинамическими поверхностями, расположенными в тех же местах, что и у американского аналога. Это решение призвано улучшить маневренность аппарата во время посадки.

Силовая установка "Чанчжэн-9" также вызывает ассоциации со "Старшипом". Первая ступень китайской ракеты будет оборудована 30 метановыми двигателями YF-215, использующими жидкий кислород в качестве окислителя. Для сравнения, ускоритель Super Heavy, являющийся первой ступенью "Старшипа", оснащен 33 двигателями, работающими на аналогичной топливной паре.

Согласно заявленным характеристикам, высота "Чанчжэн-9" составит 114 метров, а грузоподъемность на низкой околоземной орбите — 150 тонн. Это лишь немного меньше, чем у "Старшипа", который способен выводить на орбиту грузы той же массы, имея высоту 122 метра.

Таким образом, Китай демонстрирует серьезные амбиции в освоении космоса, создавая ракету, которая по своим возможностям сможет составить конкуренцию самым передовым разработкам в мире.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана Илоном Маском в 2002 году с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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