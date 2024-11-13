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Когда сердце сдаёт в 35 лет: неожиданные последствия диабета и болезней почек

1:58
Наука

Группа ученых из Северо-Западного университета в Чикаго представила результаты исследования, показывающего, что сердечно-сосудистые заболевания могут развиваться на десятилетия раньше у людей с хронической болезнью почек третьей стадии и диабетом. Это открытие, озвученное на научной сессии Американской ассоциации сердца (AHA-2024), может серьезно изменить подходы к профилактике и лечению таких пациентов.

Когда сердце сдаёт в 35 лет: неожиданные последствия диабета и болезней почек
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

Используя калькулятор Американской кардиологической ассоциации PREVENT, исследователи спрогнозировали возраст, когда риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) начинает повышаться. В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 30 до 79 лет, страдающие сердечно-почечно-метаболическим синдромом (СКМС).

Результаты показали, что у людей без СКМС возраст наступления повышенного риска ССЗ составляет 68 лет для женщин и 63 года для мужчин. Но при наличии хронических заболеваний эти сроки снижаются. У людей с третьей стадией хронической болезни почек риск ССЗ повышается в 60 лет у женщин и 55 лет у мужчин, а при диабете второго типа — в 59 и 52 года соответственно.

Самый ранний возраст риска зафиксирован у пациентов с сочетанием диабета и хронической болезни почек третьей стадии. Для женщин это 42 года, для мужчин — 35 лет, что на 26 и 28 лет раньше по сравнению с людьми, не имеющими данных заболеваний.

Исследователи полагают, что результаты позволят улучшить диагностику и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний для людей с хронической болезнью почек и диабетом, продлив им активную и здоровую жизнь.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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