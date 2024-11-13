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"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет

1:39
Наука

В штате Юта, США, расположена уникальная роща Пандо — природное явление, представляющее собой один из крупнейших живых организмов на планете. Эта роща состоит из 47 тысяч осинообразных тополей, которые занимают площадь около 43 гектаров и соединены единой корневой системой. Все деревья в Пандо — генетические клоны, что делает её крупнейшим живым организмом на Земле.

"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет
Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Недавнее исследование, опубликованное на bioRxiv, проливает свет на возможный возраст этой рощи. Американские учёные проанализировали около 500 образцов древесины и корней, и генетический анализ показал, что возраст Пандо может составлять от 16 до 80 тысяч лет.

Это открытие ставит Пандо на первое место среди древнейших наземных организмов, обгоняя прежнего рекордсмена — сосну Мафусаил из Калифорнии, которой около 4854 лет.

Учёные предполагают, что первые деревья Пандо появились до последнего Ледникового периода. Однако в последние десятилетия состояние рощи ухудшается из-за выпаса скота и диких оленей, которые поедают молодые побеги. Исследователи предлагают ограничить доступ животных и установить ограждения для сохранения этого природного чуда для будущих поколений.

Если максимальная оценка возраста подтвердится, Пандо станет не только крупнейшим, но и древнейшим живым организмом на Земле — свидетелем тысячелетий изменений планеты.

Уточнения

Пандо (англ Pando, от лат. pando - я распространяюсь, известно также под названием "Трепещущий гигант", англ. The Trembling Giant) — клональная колония тополя осинообразного (лат. Populus tremuloides), расположенная в штате Юта (США).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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