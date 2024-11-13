Учёные проведут эксперимент по выращиванию растений на Луне

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийский стартап Lunaria One планирует выращивать зелень на Луне в рамках миссии американской компании Intuitive Machines, запланированной на 2025 год. Как сообщает газета The Guardian, на борт лунного модуля будет установлена капсула с семенами и растениями, которая преодолеет 380 тысяч километров и достигнет поверхности спутника Земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon, CC BY-SA 2.5

Директор Lunaria One Лорен Фелл рассказала, что эксперимент под названием Aleph проверит, смогут ли растения выдержать длительное хранение, перегрузки во время запуска и суровые лунные условия, включая температурные колебания от -130°C до 120°C.

По словам профессора биоинженерии Австралийского университета и научного консультанта проекта Кейтлин Бирт, эта миссия поможет определить, при каких условиях фотосинтетические организмы могут выживать и расти в космосе.

Собранные данные окажутся важны для будущих миссий на Луну и Марс, так как они позволят создать на других планетах источники пищи и ресурсов. Бирт также отметила, что космические технологии в сельском хозяйстве могут быть полезны и на Земле, в частности, для выращивания продовольствия после природных или техногенных катастроф.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

