Учёные развенчали миф о влиянии долгой учёбы на мозг

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Медицинского центра Университета Радбауда пришли к выводу, что продление образования не приводит к структурным и нейронным изменениям в головном мозге. Результаты их исследования опубликованы в журнале eLife.

Фото: commons.wikimedia.org by CookiesBrownie, CC BY-SA 4.0

Центральное внимание в исследовании было уделено британской реформе образования ROSLA (Raising of School Leaving Age), по которой детям, рождённым после 1 сентября 1957 года, было предписано учиться до 16 лет вместо 15. Учёные решили выяснить, привело ли это дополнительное обучение к долгосрочным изменениям в структуре мозга, проанализировав данные нейровизуализации у 30 тысяч человек.

Для оценки использовался метод разрыва регрессии (RD), что позволило сравнить мозговую активность у людей, рождённых до и после реформы. Исследование охватило параметры, включая толщину коры головного мозга, площадь поверхности, общий объем мозга, свойства белого вещества и данные по 66 корковым и 18 подкорковым областям.

В итоге специалисты не обнаружили заметных изменений в мозге у тех, кто получил дополнительное образование. Учёные подчёркивают: для улучшения когнитивных способностей важно не только количество времени, проведённого за учёбой, но и её интенсивность, разнообразие, эмоциональный компонент и ряд других факторов, влияющих на здоровье мозга и развитие интеллекта.