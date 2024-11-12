Любовь по словарю: ученые выяснили как лексикон влияет на выбор партнера

3:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Количество слов, которое человек знает, понимает и активно использует, может оказывать влияние на выбор романтического партнера. К такому выводу пришли британские исследователи, изучившие двуязычные супружеские пары.

Ранее уже было доказано, что размер словарного запаса тесно связан с социально-демографическими факторами. Например, одно из последних исследований показало, что в периоды финансовых трудностей родители реже разговаривают с детьми, и при этом их речь становится беднее по лексике. В таких условиях дети лишаются богатого словарного окружения. Однако если ребенок растет в двуязычной семье, его мозг начинает развиваться иначе, чем у одноязычных сверстников, еще до того, как он начинает говорить.

Ученые из Редингского университета и Университета Суонси выдвинули гипотезу, что схожий уровень владения языком у супругов — это не просто результат долгих лет общения, а один из факторов, который влияет на выбор партнера.

В исследовании приняли участие 83 двуязычные пары в возрасте от 27 до 57 лет, проживавшие в Великобритании. Все участники были носителями турецкого и английского языков и состояли в браке от 9 до 23 лет. Для оценки их словарного запаса использовался тест, включавший как общеупотребительные и редкие слова, так и вымышленные. Результаты показали, что если один из партнеров лучше владел английским языком, то его знания в турецком были несколько слабее, и наоборот. При этом пары состояли в браке с партнерами, чей словарный запас был примерно равен их собственному.

Исследование также выявило, что спустя годы совместной жизни словарный запас супругов оставался схожим. Это подтверждает гипотезу о том, что схожесть в уровне владения языком была не следствием длительного общения, а одним из факторов, повлиявших на их изначальный выбор друг друга.

Эксперты отметили, что интеллект, уровень образования и социальное положение являются важными характеристиками при выборе партнера, хоть они и не всегда могут быть замечены напрямую. Однако косвенные факторы, такие как размер словарного запаса, могут помочь судить о таких качествах человека. Размер словарного запаса трудно искусственно увеличить, поэтому он служит надежным индикатором уровня интеллекта, образования и социального статуса.

Авторы исследования подчеркнули, что их работа внесла значительный вклад в понимание механизмов выбора партнера. Однако они предостерегли от поспешных выводов: испытуемые представляли небольшую выборку англо-турецких билингвов, и аналогичные исследования в других языковых и культурных контекстах могут показать другие результаты.

Уточнения

Лексико́н — запас слов.

