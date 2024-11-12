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Надежда на спасение: ученые нашли ключ к лечению смертельного кожного заболевания

2:22
Наука

Международная группа ученых из Австралии и Германии совершила настоящий прорыв, разработав новаторский подход к терапии синдрома Лайелла, также известного как токсический эпидермальный некролиз (ТЭН). Это тяжелое заболевание, характеризующееся острой реакцией организма на лекарства, сопровождается высокой температурой, отслоением кожи и образованием болезненных волдырей. Ранее уровень смертности от ТЭН достигал 30%, что делало его одним из самых опасных дерматологических заболеваний.

Надежда на спасение: ученые нашли ключ к лечению смертельного кожного заболевания
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Исследование, проведенное специалистами из Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI) в Австралии совместно с коллегами из немецкого Института биохимии Макса Планка, позволило раскрыть механизмы развития этой болезни. Ученые проанализировали образцы кожи пациентов с ТЭН, используя передовые методы визуализации. Им удалось детализировать клеточную структуру пораженных тканей и идентифицировать тысячи белков, вовлеченных в патологический процесс. Ключевым открытием стала обнаруженная гиперактивация сигнального пути JAK/STAT, который регулирует клеточное деление и иммунные реакции. Именно эта дисфункция, как выяснилось, лежит в основе разрушительных процессов при ТЭН.

Изучив молекулярные механизмы заболевания, ученые смогли разработать стратегию для его лечения. В ходе доклинических испытаний новый подход продемонстрировал свою эффективность, что позволило перейти к его применению на семи пациентах с ТЭН. Испытуемые получили экспериментальную терапию, направленную на блокировку аномальной активности JAK/STAT, и у всех наблюдалось значительное улучшение состояния.

Это открытие открывает новую эру в лечении синдрома Лайелла, даруя надежду пациентам по всему миру. Сейчас команда ученых готовится к проведению клинических испытаний, чтобы подтвердить эффективность и безопасность разработанного метода. В случае успеха он будет сертифицирован как стандартное лечение ТЭН. Это открытие, основанное на глубоком понимании клеточных процессов, является примером того, как фундаментальные исследования могут привести к практическим решениям в медицине и спасать человеческие жизни.

Уточнения

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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