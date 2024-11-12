Уральский федеральный университет разработал новую систему прогнозирования половодья, которая поможет повысить эффективность работы гидроэлектростанций. Эта технология особенно важна в контексте глобального перехода на экологически чистые источники энергии, и гидроэлектростанции занимают здесь одну из ключевых позиций.
На текущем этапе модель уже продемонстрировала свою высокую эффективность, успешно решая задачи, поставленные учеными. Она учитывает широкий спектр факторов, таких как изменения в спросе на электроэнергию и погодные условия, что позволяет более точно прогнозировать уровни воды и, соответственно, оптимизировать работу ГЭС.
Разработка является значимым шагом к укреплению технологического суверенитета России, поскольку независимость в энергетической сфере — одна из важнейших целей страны. Проект был поддержан грантом Министерства образования и науки, а также рядом партнеров из отрасли. Результаты работы ученых были опубликованы в международном журнале Inventions.
Ура́льский федера́льный университе́т и́мени пе́рвого президе́нта России Б. Н. Ельцина (УрФУ) — федеральный университет в Екатеринбурге, созданный на базе Уральского государственного технического университета — УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина по указу президента РФ Д. А. Медведева № 1172 от 21 октября 2009 года.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.