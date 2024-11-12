Уральский федеральный университет разработал систему прогнозирования половодья

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Уральский федеральный университет разработал новую систему прогнозирования половодья, которая поможет повысить эффективность работы гидроэлектростанций. Эта технология особенно важна в контексте глобального перехода на экологически чистые источники энергии, и гидроэлектростанции занимают здесь одну из ключевых позиций.

Фото: Wikimedia Commons by LxAndrew is licensed under Public domain

На текущем этапе модель уже продемонстрировала свою высокую эффективность, успешно решая задачи, поставленные учеными. Она учитывает широкий спектр факторов, таких как изменения в спросе на электроэнергию и погодные условия, что позволяет более точно прогнозировать уровни воды и, соответственно, оптимизировать работу ГЭС.

Разработка является значимым шагом к укреплению технологического суверенитета России, поскольку независимость в энергетической сфере — одна из важнейших целей страны. Проект был поддержан грантом Министерства образования и науки, а также рядом партнеров из отрасли. Результаты работы ученых были опубликованы в международном журнале Inventions.

Уточнения



Ура́льский федера́льный университе́т и́мени пе́рвого президе́нта России Б. Н. Ельцина (УрФУ) — федеральный университет в Екатеринбурге, созданный на базе Уральского государственного технического университета — УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина по указу президента РФ Д. А. Медведева № 1172 от 21 октября 2009 года.

