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Эксперт рассказал о главных факторах быстрого потепления в России

1:57
Наука

В последние десятилетия наблюдается ускоренное потепление в России, что вызвано несколькими уникальными климатическими факторами. Об этом в интервью aif. ru рассказал климатолог, эксперт фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

Эксперт рассказал о главных факторах быстрого потепления в России
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain

Одной из причин быстрого прогрева нашей страны является её удалённость от океанов. Вообще, океаны играют ключевую роль в регулировании климата планеты, поглощая более 90% лишнего тепла, образующегося в атмосфере. Малую часть тепла улавливают почва и ледники, а всего 1% остаётся в атмосфере.

"Чем дальше мы от океана, тем сильнее прогрев. Россия — это огромная суша, и, соответственно, температура у нас растёт быстрее, чем в странах, окружённых водой, таких как Индия или даже Африка", — пояснил Кокорин.

Ещё одной причиной более быстрого потепления в России является так называемое арктическое усиление. Это явление характеризуется ускоренным таянием морского льда в Арктике, что ведёт к образованию открытой тёмной воды, которая поглощает солнечное тепло. "Чем меньше льда, тем больше тёмной воды, которая вбирает тепло, а это в свою очередь ускоряет потепление. Процесс продолжается по замкнутому кругу", — объяснил климатолог.

Он также отметил, что сокращение ледников приводит к более тёплым ночам, так как увеличивается испарение и облачность, что не позволяет температуре сильно понижаться ночью. Всё это приводит к тому, что в Арктике температура растёт в 3-4 раза быстрее, чем в среднем по миру.

Эти процессы были подтверждены и научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, который также отметил, что потепление в России происходит с гораздо более высокими темпами, чем на планете в целом.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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