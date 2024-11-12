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Космический робот соберёт большой космический телескоп

1:52
Наука

Специалисты из Линкольнского центра автономных систем в Великобритании разработали идею робота, предназначенного для сборки огромного космического телескопа на орбите. Данную работу можно найти в журнале Acta Astronautica.

Космический робот соберёт большой космический телескоп
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

Этот робот, получивший имя E-Walker, обладает семью степенями свободы, что позволяет ему выполнять сложные манёвры в космосе и постепенно собирать большие космические структуры. Проект включает в себя два космических аппарата: базовый космический корабль (BSC) и складской космический корабль (SSC). BSC действует как главный корабль, отдающий инструкции роботу и контролирующий его работу, в то время как SSC хранит зеркальные сегменты, которые E-Walker последовательно извлекает для сборки.

Ученые предложили концепцию телескопа с большой апертурой (LAST), который будет собран из отдельных модулей, называемых PMU (Primary Mirror Unit). Модульная конструкция зеркала состоит из 342 PMU, формирующих сегменты, причем каждый сегмент содержит 19 PMU. Такой подход позволяет E-Walker собирать большие и точные зеркальные системы.

Команда проработала одиннадцать различных сценариев операций (ConOps) для E-Walker, рассматривая варианты с использованием одного или нескольких роботов. Целью было оптимизировать выполнение задач и повысить точность сборки. Некоторые из сценариев включают кооперацию двух роботов для повышения безопасности и эффективности сборочного процесса.

В перспективе такие роботы, как E-Walker, могут сыграть ключевую роль в строительстве сложных орбитальных систем, способствуя созданию новых космических станций, телескопов и других космических объектов.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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