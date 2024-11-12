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Для чего динозаврам нужны были рога?

2:36
Наука

Рогатые динозавры являются настоящими фаворитами среди публики. Трицератопса легко узнать по его трем крупным рогам на голове, а стиракозавра — по изысканным узорам на черепе. Тем не менее, причины и механизмы развития рогов у динозавров остаются загадкой для ученых. Журнал Smithsonian осветил, какие гипотезы выдвигают палеонтологи.

Для чего динозаврам нужны были рога?
Фото: commons.wikimedia.org by Yosemite, CC BY-SA 3.0

Ранее семейство цератопсидов включало всего несколько видов, но сейчас их количество увеличилось до нескольких десятков. Каждый вид отличается уникальным расположением рогов над глазами, на носу и на затылке. К примеру, недавно открытый вид, локицератопс, имел длинные рога, направленные в стороны над глазами. Это открытие важно не только само по себе, но и тем, что может помочь в понимании эволюции сложных структур у динозавров.

Когда рогатые динозавры только начали изучаться, палеонтологи предполагали, что рога служили для защиты от хищников и в схватках с соперниками. Хотя некоторые, как трицератопсы, действительно могли участвовать в поединках, их рога, вероятно, не были предназначены для боя. Некоторые динозавры могли использовать рога для устрашения или для других целей.

С открытием новых видов цератопсидов стало очевидно, что рога играли важную социальную роль. Возможно, они использовались для демонстрации, что подтверждается большим разнообразием видов. За последние 15 лет было описано не менее 20 новых цератопсидов, большинство из которых существовали 70-80 миллионов лет назад. На территории от древней Аляски до Мексики можно было встретить разнообразные формы и расположения рогов, даже в одном регионе.

Есть теория, что уникальное расположение рогов помогало динозаврам распознавать представителей своего вида. Например, длинный рог на носу без рогов над глазами или наоборот могли служить для визуального различия на расстоянии. Особенно учитывая, что форма рогов менялась по мере взросления, что могло влиять на формирование групп.

Однако, даже если функция рогов ясна, это не объясняет их происхождение. С 1970-х годов палеонтологи обсуждают эту тему. Одна из теорий предполагает, что рога развились в результате полового отбора и социального взаимодействия, хотя оценить эти аспекты на динозаврах сложно.

Уточнения

Трицера́топс (лат. Triceratops, от др.-греч. τρι, tri — три, κέρας, keras — рог и ωψ, ops — морда, лицо) — род растительноядных динозавров из семейства цератопсид, существовавший в конце маастрихтского века мелового периода, примерно от 68 до 66 миллионов лет назад на территориях современной Северной Америки.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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