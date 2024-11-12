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Археологи раскрыли тайные пути неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens

2:49
Наука

Археологи обнаружили в Таджикистане скальный навес, который, по их мнению, мог служить местом миграции для неандертальцев, денисовцев и ранних Homo sapiens на протяжении более 130 тысяч лет.

Археологи раскрыли тайные пути неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens
Фото: unsplash.com by Тим Гоу пунттим, CC0

Исследователи давно знают, что древние люди перемещались по так называемому Внутреннеазиатскому горному коридору (IAMC) в Центральной Азии.

Этот коридор представлял собой стратегическое место, где могли пересекаться и взаимодействовать три разные группы человеческих популяций.

По словам археологов, регион до сих пор изучен недостаточно.

"Он мог служить маршрутом для нескольких групп людей, таких как современные Homo sapiens, неандертальцы и денисовцы, которые, возможно, сосуществовали в этом районе", — пояснил Йосси Зайднер, ведущий автор исследования и старший преподаватель Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме.

Зайднер и его коллеги изучали стоянки каменного века вдоль реки Зеравшан, одной из крупнейших рек Центральной Азии, и обнаружили две многослойные стоянки, что указывает на то, что на протяжении веков там проживали разные группы людей.

В 2023 году на одном из таких мест — Сойи Хавзак, расположенном у небольшого притока реки Зеравшан, — команда археологов провела раскопки и нашла каменные орудия, включая обработанные кремни, лезвия и каменные отщепы.

В дополнение к этому, были обнаружены кости животных, древесный уголь и следы обожжённого кремня, что говорит о том, что здесь использовали огонь от 150 до 20 тысяч лет назад.

"Мы надеемся, что дальнейшие исследования этого места позволят получить более полное представление о том, как современные люди, неандертальцы и денисовцы могли взаимодействовать в этой части Центральной Азии", — добавил Зайднер.

Находка открывает новые перспективы для понимания древней истории человечества. Зеравшанская долина позже стала ключевым маршрутом Шёлкового пути, соединяющим Восток и Запад, от Китая до Рима.

Ландшафт этой долины, вероятно, служил важным местом миграции человеческих популяций, включая Homo sapiens, направлявшихся из Африки в Азию.

Этот регион позволяет глубже понять, как могли взаимодействовать разные человеческие популяции в период среднего палеолита, который длился от 300 000 до 30 000 лет назад.

Долина реки Зеравшан, возможно, сыграла ключевую роль в миграциях ранних Homo sapiens и других групп людей в Центральной Азии.

Уточнения

Зеравшан (перс. زرافشان‎, тадж. Зарафшон — «золотоносная», узб. Zarafshon/Зарафшон/زېرەۋشان; из персидского слова Zar-afšān, زرافشان, означающего «разбрасыватель золота») — река в Таджикистане и Узбекистане. В древности являлась притоком Амударьи, в настоящее время не доходит до неё из-за разбора воды на орошение, разделяясь на рукава в Бухарском и Каракульском оазисах. Зеравшан орошает земли с богатой культурной историей.

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Дени́совский человек или дени́совец — вымерший вид или подвид людей. 40 тыс. лет назад ареал денисовцев пересекался по времени и месту с территориями в Азии, на которых обитали неандертальцы и современные люди. 

Вели́кий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название, термин введён немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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