В Китае сформулировали рецепт успешного старения

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые из Медицинского университета Вэньчжоу провели исследование, в ходе которого определили важную составляющую успешного старения — стабильный режим сна.

Фото: Openverse by Rusty 2. 0, CC BY 2.0

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале BMC Public Health, охватывало данные 3306 китайцев старше 60 лет, не имевших хронических заболеваний на начало наблюдений в 2011 году. В течение нескольких лет специалисты фиксировали изменения в режиме сна участников, оценивая как ночной, так и дневной отдых.

Ученые пришли к выводу, что как увеличение, так и сокращение продолжительности сна с возрастом отрицательно влияет на здоровье пожилых людей. Оказалось, что нестабильный режим сна ассоциируется с ухудшением когнитивных способностей, психического состояния и повышенным риском хронических заболеваний.

Таким образом, стабильность сна признана одним из ключевых факторов здорового старения, которое подразумевает отсутствие серьезных болезней, сохранение психического благополучия и активного участия в жизни общества.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

