Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно выбрать хомяка: все, что нужно знать о породах и уходе
Штат госслужащих сократят в России
Российские производители инициировали введение маркировки автозапчастей
Как питание влияет на кожу: советы дерматолога
Хотите, чтобы семья просила добавки? Предложите им нежные куриные рулетики, запечённые с картошкой
Тренер рассказал, какая команда поразила его в первом круге РПЛ
Как справиться с шелушением на коже головы в домашних условиях?
Зимняя защита деревьев: зачем проводить побелку осенью?
Археологи нашли 4000-летнее святилище древнего торгового народа

В Китае сформулировали рецепт успешного старения

1:13
Наука

Китайские ученые из Медицинского университета Вэньчжоу провели исследование, в ходе которого определили важную составляющую успешного старения — стабильный режим сна.

В Китае сформулировали рецепт успешного старения
Фото: Openverse by Rusty 2. 0, CC BY 2.0

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале BMC Public Health, охватывало данные 3306 китайцев старше 60 лет, не имевших хронических заболеваний на начало наблюдений в 2011 году. В течение нескольких лет специалисты фиксировали изменения в режиме сна участников, оценивая как ночной, так и дневной отдых.

Ученые пришли к выводу, что как увеличение, так и сокращение продолжительности сна с возрастом отрицательно влияет на здоровье пожилых людей. Оказалось, что нестабильный режим сна ассоциируется с ухудшением когнитивных способностей, психического состояния и повышенным риском хронических заболеваний.

Таким образом, стабильность сна признана одним из ключевых факторов здорового старения, которое подразумевает отсутствие серьезных болезней, сохранение психического благополучия и активного участия в жизни общества.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет
Домашние животные
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет Аудио 
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
Авто
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность
Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность
Последние материалы
Хотите, чтобы семья просила добавки? Предложите им нежные куриные рулетики, запечённые с картошкой
Тренер рассказал, какая команда поразила его в первом круге РПЛ
Как справиться с шелушением на коже головы в домашних условиях?
Зимняя защита деревьев: зачем проводить побелку осенью?
Археологи нашли 4000-летнее святилище древнего торгового народа
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Какие народные средства опасны для кожи: вредные советы из соцсетей
Какая обувь гарантирует водителю безопасную езду на авто
Растения из прошлого, которые дают жизнь современным лесам
Китайские учёные обнаружили опасность 6G-излучения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.