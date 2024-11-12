Археологи нашли 4000-летнее святилище древнего торгового народа

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

На острове Файлака, расположенном в Персидском заливе, был найден храм бронзового века, связанный с древней цивилизацией Дильмун, процветавшей на территории Бахрейна, Саудовской Аравии и Кувейта.

Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, CC BY-SA 4.0

Храм, датируемый приблизительно 1900-1800 гг. до н. э., включает многочисленные артефакты, такие как печати и керамика, указывающие на связь с восточно-семитским народом, который был активным торговым посредником между Месопотамией и Южной Азией. Этот храм находится рядом с ранее обнаруженными постройками, включая "Дворец" и "Храм Дильмун".

Глава датской делегации Стивен Ларсен отметил, что планировка храма дает представление о религиозных практиках, включая алтари с ритуальным значением. Профессор Хассан Ашкенани из Университета Кувейта подчеркнул, что нахождение храма рядом с административным зданием подтверждает важность Файлаки как религиозного и административного центра. Остров также играл ключевую роль в международной торговле благодаря своему расположению и монополии на торговлю медью из Омана, что укрепляло статус Дильмуна как значимого экономического центра.

Сейчас археологи продолжают изучение артефактов и текстов, найденных на острове, чтобы больше понять торговые связи и религиозные практики древнего Дильмуна, который связывал Месопотамию и долину Инда.

Уточнения

Святи́лище — храм или священное место, посвящённое определённому божеству, святому или мученику, предку, духу, герою, демону или подобному образу, который почитают или которому поклоняются.



Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

