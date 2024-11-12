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Китайские учёные обнаружили опасность 6G-излучения

1:12
Наука

Исследователи Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) изучили влияние терагерцового излучения, используемого в технологиях связи шестого поколения (6G), на фертильность у лабораторных мышей.

Китайские учёные обнаружили опасность 6G-излучения
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-07-21_-_Vodafone_5G_Standort_Hattstedt1.jpg by Fabian Horst

Ученые выяснили, что под воздействием излучения высокой мощности у самцов мышей возникало воспаление кожных покровов и семенников, что временно влияло на их репродуктивную функцию.

В течение эксперимента под руководством профессора Чэнь Чуньхая, репродуктивные органы мышей подвергались излучению в течение пяти минут. В результате наблюдались генетические изменения в сперматозоидах, затрудняющие их ориентацию и движение, что могло временно снижать фертильность. Несмотря на это, показатели фертильности восстановились через сутки, что говорит о временном характере эффекта.

Независимый пекинский исследователь отметил, что данные стоит рассматривать осторожно, так как мыши более восприимчивы к излучению, чем люди, а реальная мощность излучения на вышках 6G в обычных условиях значительно ниже экспериментальных уровней.

Уточнения

6G (от англ. sixth generation — шестое поколение) — шестое поколение мобильной связи, внедрение которого предполагается в 2028—2030 годах, на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за стандартами 5G/IMT-2020.

В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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