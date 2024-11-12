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Австралийцы попытаются засеять Луну семенами растений

1:17
Наука

Австралийский стартап Lunaria One, специализирующийся на выращивании растений в экстремальных условиях, объявил об участии в космической миссии американской компании Intuitive Machines, запланированной на 2025 год.

Австралийцы попытаются засеять Луну семенами растений
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

В рамках эксперимента под названием Aleph на борту лунного модуля будет размещена капсула с семенами, которая преодолеет 380 тысяч километров до поверхности Луны. Как рассказала Лорен Фелл, директор Lunaria One, этот проект поможет выяснить, способны ли растения выдерживать перегрузки и экстремальные перепады температур на спутнике Земли.

Проект поддерживается ведущими специалистами, включая профессора биоинженерии Кейтлин Бирт, которая подчеркнула, что миссия откроет новые данные о возможности фотосинтеза в условиях Луны. Эти исследования особенно важны для будущего освоения Луны и Марса, так как помогут создать автономные системы жизнеобеспечения, включая производство пищи и ресурсов.

Кроме того, Бирт отметила, что такие инновации могут иметь важное значение и на Земле, способствуя восстановлению сельского хозяйства после природных катастроф и иных кризисов.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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